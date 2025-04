Así que cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con trastocar todo el sistema imponiendo aranceles, alguien debe desenredar todo ese lenguaje jurídico. Es ahí donde entran en juego los abogados mercantiles, y ahora mismo el negocio está en auge.

Aunque pocos podrían decir que Trump ha sido bueno para la profesión jurídica en general —véase la revocación de la autorización de seguridad para presionar a las empresas en su lista de enemigos—, los abogados mercantiles tienen que admitir que ha sido bueno para su nicho de la industria.

En el bufete mexicano Vega, Guerrero & Asociados, los ingresos del equipo de acuerdos y disputas han aumentado un 38% con respecto al año anterior. Los clientes quieren saber si sus clientes en EE.UU. pueden cancelar los pedidos sin ningún recurso.

Docenas de ellos han solicitado la revisión de sus contratos con proveedores, y las empresas más pequeñas con acuerdos informales han estado presionando para hacerlos oficiales. Gran parte del trabajo es tan complicado que requiere servicios de socios que cobran US$ 540 la hora, como Joaquín Vega Martínez .

“Las preguntas que tienen que ver con ‘Oye, tengo este contacto con este comprador de EE.UU. ¿Qué tan fácil es que me corte esto?’”, dijo.

Lo mismo está ocurriendo en Canadá y EE.UU., lo que se traduce en un aumento de las horas facturables para los expertos en lo que solía ser un lugar recóndito de la ley.

Tras imponer gravámenes al acero y al aluminio, Trump prometió desatar una nueva serie de los llamados aranceles recíprocos el miércoles. Es probable que esto desencadene otra ronda de medidas de represalia por parte de Canadá, que ya ha puesto en marcha aranceles compensatorios del 25% contra bienes estadounidenses por valor de 60,000 millones de dólares canadienses (US$ 41,700 millones). México, que hasta ahora se ha mantenido al margen, también podría contraatacar.

Trabajadores inspeccionan piezas de aluminio para automóviles en una fábrica de San Luis Potosí, México, el 17 de febrero.

“Estos son problemas del mundo real para nuestros clientes. Reciben la noticia de las represalias, después reciben la noticia de una orden ejecutiva y luego hacen sonar la alarma”, dijo Clifford Sosnow , que ejerce derecho mercantil para Fasken Martineau DuMoulin desde sus oficinas de Toronto y Ottawa.

“No creemos que esto se tranquilice en el corto plazo”, añadió, y dijo que solo en la última semana había conseguido dos nuevos clientes, uno en productos de papel y otro en el sector aeroespacial.

La semana pasada, Trump impuso un gravamen del 25% a todos los automóviles y piezas fabricados en el extranjero. Aquellos enviados bajo el pacto comercial de América del Norte, conocido como T-MEC, obtendrían tiempo adicional para cumplir, pero la necesidad de que las empresas calculen los componentes no estadounidenses para determinar sus cuotas desató otro frenesí.

“Absolutamente todas las empresas están siguiendo esto para entender su alcance”, dijo Doreen Edelman , presidenta de comercio global de Lowenstein Sandler LLP en Washington. “Por ejemplo, hasta qué punto un acuerdo de libre comercio anula esto, hasta qué punto se aplicarán las exclusiones arancelarias existentes y cómo se harán los cálculos de contenido”.

La ola de órdenes ejecutivas y revocaciones procedentes de la Casa Blanca —Trump anunció el mes pasado aranceles del 25% a los productos procedentes de México y Canadá, con excepción para aquellos dentro del Tratado de Libre Comercio— ha requerido expertos en aduanas.

Mientras que algunas empresas tienen sus propios equipos internos, otras han tenido que recurrir a externos para revisar sus productos y asegurarse de que una cantidad suficiente de ellos se fabrican en Norteamérica para darles más tiempo.

Jennifer Hillman, profesora del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, dijo que la demanda de asistencia está por las nubes: “Todos los que conozco que tienen alguna habilidad aduanera están trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana”.

En México, las predicciones de que el país sería una apuesta segura gracias al acceso garantizado de las exportaciones al mercado estadounidense se han evaporado. Después de que un gran número de empresas construyeran parques industriales cerca de la frontera, la volatilidad de Trump ha puesto en duda la capacidad de la economía para crecer este año.

Los contratos estipulan quién será responsable de los gastos adicionales, ya sea el remitente o el importador, o alguien más en la cadena de suministro, y ahora algunos clientes han pedido que se incluyan cláusulas que los salve de la ruina en el caso de que Trump aumente la presión.

Donald Trump, acompañado por Howard Lutnick, firma una orden ejecutiva sobre aranceles recíprocos en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 13 de febrero. Fotógrafo: Andrew Harnik/Getty Images

Pero los analistas están empezando a tomar en serio la idea de que la guerra comercial podría ser más duradera y generalizada de lo que habían pensado, lo que trastocó a los mercados a nivel mundial y provocó la primera corrección del 10% en el S&P 500 en casi dos años en marzo, antes de recortar algunas de esas pérdidas. Los inversionistas en acciones temen que el anuncio de Trump del miércoles sea otro golpe.

La empresa de transporte con sede en Minnesota CH Robinson Worldwide Inc., que tiene en su cartera unos 83,000 clientes, dijo que había notado un aumento en las solicitudes de las empresas para asegurarse de que los productos tuvieran la certificación según las normas del USMCA.

Mike Short , su presidente de transporte internacional, dijo en un comunicado que los anuncios de la Casa Blanca “han incentivado a los transportistas a perseguir esta calificación con más diligencia”.

Las empresas también se apresuraron a utilizar almacenes estadounidenses especialmente designados, llamados zonas de comercio exterior, que permiten a los importadores aplazar el pago de derechos o consolidar envíos para poder acogerse a aranceles aduaneros más bajos, que la empresa de Short se ofreció a ayudar a establecer.

Para Vega , el frenesí ha significado un sinfín de viajes entre la capital de México y otras dos ciudades para asesorar a las empresas sobre qué hacer y, si es necesario, preparar a sus equipos para el arbitraje. Calcula que en los últimos meses 35 empresas han solicitado la ayuda de su empresa en previsión de la guerra arancelaria de Trump.

Pero no solo ha estado recibiendo solicitudes durante el último mes, sino “desde que Trump volvió a ganar”, dijo. Y los casos han sido tantos que ha tenido que delegarlos a otros socios de alto nivel o a asociados sénior que cobran entre US$ 350 y US$ 380 la hora, en lugar de los honorarios habituales que cobra un abogado de nivel medio.

Para algunos, todos los cambios han requerido una expansión de emergencia. El Tecma Group, con sede en Texas, que ayuda a las empresas en todo tipo de asuntos, desde tratar con los propietarios hasta organizar permisos, ha tenido a su personal trabajando hasta altas horas de la noche y los fines de semana. Contrataron a otra docena de especialistas en aduanas a tiempo parcial en las últimas semanas para intentar mantenerse al día.