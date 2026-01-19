El Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado por la circunscripción electoral múltiple del Callao presentada por el partido político Renovación Popular. La decisión se tomó tras verificar el incumplimiento de requisitos considerados insubsanables.

La resolución afecta directamente a los ciudadanos Patricia Rosa Chirinos Venegas y Félix Enrique Morales Ubillus, quienes integraban la referida lista de candidatos. Ambos quedan fuera de la competencia electoral en esta región para las elecciones generales de 2026, informó Canal N.

El pronunciamiento del JEE se sustenta en el numeral 36.1 del artículo 36 del reglamento correspondiente. Al tratarse de requisitos insubsanables, el órgano electoral dispuso la improcedencia de la inscripción y el archivo del expediente una vez que la resolución quede consentida o ejecutoriada.

Según lo dispuesto por el Jurado Electoral Especial del Callao, la resolución será publicada tanto en su panel oficial como en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), conforme a los procedimientos establecidos por ley.