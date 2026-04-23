El presidente José María Balcázar designó a Carlos Pareja Ríos como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Hugo de Zela.

La llegada de Pareja Ríos a la Cancillería se da tras la salida de Hugo de Zela, quien dio un paso al costado ante la negativa de Balcázar para concretar la compra de aviones caza F-16 Block 70 con Lockheed Martin —la cual terminó siendo aprobada por el Ejecutivo—.

Antes del cambio de decisión de José María Balcázar, Carlos Pareja cuestionó al mandatario interino por no respetar el proceso de adquisición con Estados Unidos, lo cual, de haberse mantenido, iba a desencadenar “un distanciamiento” entre ambos países y la credibilidad peruana.

“No se trata solo de un contrato específico, sino de la credibilidad del país frente a futuros acuerdos”, expresó a Canal N.

¿Quién es Carlos Pareja?

El nuevo canciller de la República tiene una amplia experiencia en el rubro diplomático, y se ha desempeñado como embajador del Perú en Estados Unidos, en Chile, España y Suiza.

Durante su rol como embajador en Chile (2009), estuvo encargado de las relaciones bilaterales durante la controversia de delimitación marítima que llevó a ambos países a la Corte Internacional de La Haya.

Carlos Pareja Ríos fue designado como canciller de la República tras crisis política de los aviones F-16. Anteriormente, fue embajador en Estados Unidos, durante las gestiones de Obama y Trump. Foto: Cosas

Además, en 2016 asumió el cargo de embajador en Estados Unidos y coincidió con las administraciones de Barack Obama y Donald Trump.

Asimismo, ha sido asesor de la Cancillería en más de una ocasión y de empresas multinacionales.