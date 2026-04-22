La embajada de Estados en Perú remarcó la solidez de su relación con el Perú, que se extiende por más de 200 años e incluye cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico y asistencia ante desastres, fue luego de que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ratificó la compra de los aviones F-16 Lockheed Martin a Estados Unidos.

“Estamos felices de que Perú haya decidido reforzar su asociación con los Estados Unidos”, expresó en el pronunciamiento.

Poco después, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, subrayó que “es un día positivo para la relaciónentre ambos países. (...) Es un día muy positivo para la relación bilateral de los EE.UU. con el Perú”.

Añadió que los primeros aviones llegarían ente 2029 y 2023, tras destacar que habrá inversión en el Perú.

Es uno de los primeros pasos para (fortalecer) la seguridad en el país y asegurar de que el país pueda prevenir el ingreso de la delincuencia transnacional, expresó Navarro en Canal N.

Firma técnica se concretó el 20 de abril

En el comunicado emitido por la embajada se dio cuenta queuno de los puntos clave del proceso fue la formalización del acuerdo. Detalló que el 14 de abril se notificó oficialmente la selección de Lockheed Martin y que inicialmente se programaron firmas para el 17 de abril.

Sin embargo, tras una reprogramación comunicada públicamente, la firma técnica entre las partes autorizadas se llevó a cabo finalmente el 20 de abril de 2026, con conocimiento de las más altas autoridades del Gobierno peruano.

Una reprogramación cuestionada

El comunicado también recoge un momento de tensión en el proceso. Según se indica, Estados Unidos tomó conocimiento de la postergación de la firma inicialmente prevista a través de la radio nacional, lo que generó incomodidad en la delegación.

“Hay una manera correcta de hacer negocios serios y creíbles con una de las empresas líderes del mundo, y esta no lo es”, señala el pronunciamiento, en alusión a la forma en que se comunicó el cambio.

Retrasos impactan en costos y condiciones

En el comunicado se adviertió que eventuales postergaciones podrían tener efectos significativos en el costo del proyecto. “La fabricación de aeronaves como el F-16 Block 70 implica cadenas de suministro complejas y compromisos con múltiples proveedores, cuyos precios se mantienen por periodos limitados”, anotó.

En ese sentido, Estados Unidos señaló que el paquete actual podría no estar disponible en las mismas condiciones en el corto plazo debido al aumento de costos y a la demanda internacional.

Estados Unidos aseguró haber presentado una propuesta “extraordinaria” para el Perú, diseñada en función de sus requerimientos de seguridad y modernización de la flota de combate.

Señaló que el proceso, iniciado en 2024 mediante una licitación competitiva, permitió la participación de la industria estadounidense, que destacó la transparencia y rigurosidad del concurso.

En ese marco, dijo que Lockheed Martin entregó una oferta ajustada a los criterios técnicos, financieros y procedimentales exigidos por el Estado peruano, incluyendo soluciones de última generación en defensa aérea.

Un paquete integral con tecnología de punta

Detalló que la propuesta contempla la entrega de aeronaves F-16 Block 70, consideradas entre las más avanzadas de su tipo. Según el comunicado, se trata de la configuración más moderna de estos cazas, con sistemas de aviónica, radar y armamento de alta complejidad.

Además, el paquete incluye capacitación integral para personal peruano, con el objetivo de garantizar autonomía en el mantenimiento, sostenimiento e ingeniería de la flota. Esto permitiría al Perú tener control total sobre la operación de sus aeronaves.

Inversión y desarrollo para el país

Como parte del acuerdo, también se contempla un paquete de inversiones orientado a generar empleo y fortalecer las industrias aeroespacial y de defensa en el Perú, contribuyendo al desarrollo tecnológico local, acotó.







