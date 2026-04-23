La firma estadounidense Lockheed Martin señaló, tras el anuncio del Gobierno peruano para la compra de 12 aviones F-16 Block 70, que estas unidades modernizarán la flota de cazas del país y su capacidad de defensa.
A través de un comunicado, reiteraron que los aviones F-16 son polivalentes e interoperables. “El Block 70 es el F-16 más nuevo y capaz jamás construido, con la mayor vida útil, el menor costo de ciclo de vida y la base de soporte global más sólida de cualquier caza en producción actualmente”, dijo Mike Shoemaker, vicepresidente del Grupo de Cazas Integrados de Lockheed Martin.
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Además, incorporarán tecnología avanzada, radar y sistemas de armamento, lo que representa “un paso importante” en la transformación de la Fuerza Aérea Peruana (FAP).
Shoemaker garantizó que el acuerdo refuerza la alianza estratégica entre Estados Unidos y Perú, y posibilita oportunidades de colaboración industrial.
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Cabe recordar que la flota peruana de cazas F-16 se fabricará en la planta de Lockheed Martin en Greenville, Carolina del Sur. Según Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, los primeros 12 aviones llegarían en 2029 o 2030.