Este año, el Ranking evaluó a más de 500 organizaciones —en su mayoría empresas con más de 500 trabajadores— que ya han dado pasos iniciales para enfrentar la desigualdad salarial y otras “microviolencias” todavía “normalizadas” dentro de sus estructuras. Aún así, hay retos por trabajar.
Hay dos formas de microviolencia silenciosa que todavía afrontan las mujeres en algunas empresas. La primera es la brecha salarial, que ya no solo se refleja en el sueldo base, sino también en bonos, compensaciones y otros incentivos ligados al rendimiento laboral. La segunda, más persistente aún, es el acoso y hostigamiento sexual. Al respecto -y en el marco del 25N- Aequales, a través de su Ranking PAR, ha detectado señales de alerta en sectores como el financiero, seguros, comercio y servicios de comida y bebidas.

