El sueldo promedio requerido, en general, fue de S/ 3,379 por mes (S/ por mes, brutos). Al respecto, Diego Tala, director comercial de Bumeran.com.pe en Jobint, explicó la trascendencia del dato.

“Las expectativas salariales de los peruanos continúan fortalecién­dose. En octubre, la pretensión salarial promedio alcanzó los S/ 3,379, con un aumento de 1.97% respecto al mes anterior. Este comportamiento muestra que los talentos están valorando sus capacidades y experiencia, impulsando ajustes en la retribución ”, sostuvo.

Así van las expectativas de salario en Perú a octubre del 2025.

¿Récord de pretensión salarial?

Si bien los tres niveles de seniority registraron un aumento en sus expectativas de sueldos, la escala de puesto jefe o supervisor se lleva el protagonismo por acumular un crecimiento más marcado durante este año Así, el salario requerido por este grupo ya superó la “barrera” de los S/ 5,600. En concreto, en octubre las pretensiones para estas posiciones fueron de S/ 5,656 mensuales.

Además, de acuerdo con los resultados, la posición de jefe en Dirección de Obra es el rol en el que dicho segmento solicita un mayor salario: S/ 10,000.

¿Cuánto desean ganar los peruanos? Resultados de octubre.

Este panorama coincide con un indicador clave en el mercado de trabajo: la cantidad de avisos laborales. Previamente, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) compartió que, en el mismo mes de análisis de Bumeran, los anuncios de vacantes ascendieron a 41,358, lo que marcó un pico histórico en casi seis años.

En su momento, Paola Herrera, analista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó que había una tendencia detrás: un mayor interés hacia los perfiles de liderazgo —que, con especialización, sean capaces de ocupar las vacantes de jefe o supervisor—, de entre 30 y 50 años, al menos en el sector Servicios.

Asimismo, según el reporte de INEI, entre la población ocupada, el grupo de 45 años a más marcó un crecimiento de 4.4%, superior al de los otros rangos de edad. Esta alza evidencia, de alguna manera, la demanda de talento avanzado.

Y la tecnología no se queda en un rincón, como un factor alterno. Ya el Global Workforce Hopes and Fears Survey 2025, de PwC, ha detectado una predominancia en la necesidad de jefaturas en áreas de ingeniería de automatización, ciberseguridad, data y analítica, gerencia de planta y sostenibilidad. En suma, hay una nueva vertiente de demanda en los puestos cabeza.

A estos elementos se añade uno circunstancial: en muchos casos, el último trimestre del año se configura como una oportunidad para una reevaluación tanto de promociones laborales como de salarios. Es decir, surge con más fuerza la posibilidad de que los profesionales “se animen” a contemplar aspiraciones monetarias más altas, de cara al año entrante.

Y como la inflación del país está contenida —la anual se mantiene en torno al 1.4%— , los profesionales se sienten más seguros de pedir salarios más altos, sin temor a que un incremento de precios repentino relativice los soles extra.

Este interés por alcanzar un robustecimiento de las pretensiones salariales mensual podría verse apurado, además, por la cercanía de las elecciones 2026: los ciudadanos podrían preferir conseguirlo antes de que el país se someta a los cambios que, por descontado, trae cada nuevo gobierno.

¿Por qué el puesto de jefe en Perú está aspirando a ganar más? (Foto: Pexels)

Puestos junior y senior bajo análisis

Por su parte, en las posiciones semisenior y senior se aspira a ganar S/3,410; mientras que en las junior, S/ 2,276.

Las búsquedas de senior y semisenior para desempeñarse en el rubro de Administración de Seguros son las que registran el requerimiento salarial más elevado, con S/6,000. En contraparte, Consultorías en Comercio Exterior es el puesto que recibe el requerimiento salarial más bajo, con S/ 1,250.

Con respecto a las búsquedas de junior, se distinguen aquellas enfocadas en Topografía, con un requerimiento salarial de S/ 4,500. Community management, en cambio, es el puesto que recibe el requerimiento salarial más bajo, con S/ 1,130.

Posiciones y puestos seleccionados

Bumeran se concentra en algunos puestos junior y senior para saber las posiciones donde las pretensiones salariales son mayores o menores. Aquí la lista completa.

Posiciones junior

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Finanzas Internacionales: S/ 3,500

Asesoría Legal Internacional: S/ 1,700

COMERCIAL

Planeamiento Comercial: S/ 2,500

Call Center: S/ 1,500

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Media Planning: S/ 3,500

Community Management: S/ 1,130

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Topografía: S/ 4,500

Ingeniería Industrial: S/ 1,800

RECURSOS HUMANOS

Capacitación: S/ 3,000

Selección: S/ 2,000

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Liderazgo de Proyecto: S/ 3,500

Internet: S/ 1,400

OTROS

Farmacia Industrial: S/ 3,800

Jóvenes Profesionales: S/ 1,500

Posiciones senior y semisenior

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Planeamiento Económico Financiero: S/ 5,500

Inversiones / Proyectos de Inversión: S/ 1,900

COMERCIAL

Desarrollo de Negocios: S/ 4,000

Telemarketing: S/ 1,600

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Producto: S/ 4,000

Creatividad: S/ 2,500

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Operaciones: S/ 5,500

Ingeniería de Procesos: S/ 2,000

RECURSOS HUMANOS

Recursos Humanos: S/ 4,500

Administración de Personal: S/ 2,500

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Liderazgo de Proyecto: S/ 5,500

Tecnologías de la Información: S/ 3,250

OTROS

Administración de Seguros: S/ 6,000

Consultorías Comercio Exterior: S/ 1,250

Lo más buscado vs. lo más ofertado

Aunque no hay una distinción por seniority en las postulaciones a los trabajos, Bumeran recogió que hay una priorización por Comercial, con un 6.95%; seguido por Administración, con un 6.51%; y por Ventas, con un 6.30%. En breve, la jerarquización:

Así va la cobertura de postulaciones laborales a octubre de 2025 en Perú.

No obstante, no todas las participaciones son iguales. Aunque las mujeres representan el 40.96% del total de aplicaciones, su presencia disminuye a medida que aumenta el nivel de seniority.

En los puestos junior alcanzan el 45.59%, pero esta participación cae al 35.03% en perfiles senior y semisenior, y se desploma a solo 26.29% en posiciones de jefe o supervisor , frente al 73.71% masculino.

En tanto, en los avisos de empleo primaron las áreas de Ventas, con un 8.48%; Comercial, con un 7.20%; y Administración, con un 4.01%. ¿Qué otras están en la fila?

Así va la oferta de empleo en Perú a octubre de 2025.