El Banco Mundial sube su estimación para Perú a 2.7% para 2026, respaldada por la inversión minera, aunque prevé un avance más moderado frente a años previos. (Imagen: Andina)
El Banco Mundial sube su estimación para Perú a 2.7% para 2026, respaldada por la inversión minera, aunque prevé un avance más moderado frente a años previos. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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A pesar de la incertidumbre global y factores locales, el revisó al alza su proyección de crecimiento para la : subió de 2.5% a 2.7%. El ajuste se realizó como parte del último informe sobre las perspectivas económicas para América Latina y el Caribe.

Aunque el ajuste al alza de su proyección no cambia el hecho que Perú crecería en 2026 menos que en los dos años anteriores, factores externos como la guerra en Medio Oriente, o internos como las Elecciones 2026 o el fenómeno de El Niño no han deteriorado lo esperado.

Nuestra previsión para el Perú es un crecimiento de 2.7% este año. Tiene en cuenta los problemas con el gas, el efecto de El Niño y, además, el aumento de los precios del petróleo y los fertilizantes”, dijo William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, a la prensa.

La proyección resulta mayor que las actuales y del , que esperan un PBI de 3.2% para este año.

Aunque se espera una desaceleración frente al PBI alcanzado en 2025, la proyección no ha descendido ante factores externos como la guerra en Medio Oriente, o internos como el Fenómeno de El Niño. (magen: Andina)
Aunque se espera una desaceleración frente al PBI alcanzado en 2025, la proyección no ha descendido ante factores externos como la guerra en Medio Oriente, o internos como el Fenómeno de El Niño. (magen: Andina)
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¿Qué explica la expectativa para Perú?

El leve avance en las proyecciones económicas para el Perú se respalda principalmente por las e infraestructura, además de una mejora gradual de las condiciones internas.

Perú se beneficia de las inversiones en cobre e infraestructura, con un consumo que está mejorando, pero aún es moderado en comparación con las tendencias anteriores a la pandemia de COVID-19”, indica el informe del Banco Mundial.

A diferencia de otras grandes economías de la región que enfrentan una mayor incertidumbre política o fiscal, la entidad apunta que el Perú ha logrado mantener un flujo constante de inversión en minería por los precios favorables de los metales y su posición como uno de los países con acceso preferencial a cerca del 90% del PBI mundial a través de acuerdos comerciales.

Sin embargo, advierten que las ganancias a mediano plazo dependerán de que se mantenga la y se aborden los cuellos de botella estructurales de larga data que limitan el crecimiento potencial y el consumo privado.

En ese sentido, el Banco Mundial señala la necesidad de reformas para evitar el estancamiento. Según el reporte, Perú, al igual que gran parte de la región, enfrenta una falta de capacidad para identificar y explotar nuevas tecnologías, lo que se traduce en un débil crecimiento de la productividad.

El Perú está en un buen lugar en términos de política fiscal, pero hay que tener cuidado al hacer estas elecciones sobre el subsidio de combustibles y demás”, añadió Maloney del banco.

SOBRE EL AUTOR

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

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