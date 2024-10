Así lo demuestran las cifras al cierre del 2023: 760 millones de euros en primas, cerca de 40 millones de beneficio y un ROE de casi 20%, por encima de la media de la aseguradora a escala global. “Donde hay estabilidad macroeconómica y resultados positivos, no hay ningún problema con las inversiones”, insiste el ejecutivo, aunque no revela cuáles serán, y tampoco qué lanzamientos habrá este año. En el primer semestre del 2024, la plaza local generó 384 millones de euros en primas, 7.8% más con respecto al mismo periodo del 2023, y 25.5 millones de beneficio.

Con presencia en 38 países, la multinacional logró un récord en ingresos de 32,239 millones de euros el año pasado, y al primer semestre de este había registrado 17,725 millones. Según su Plan Estratégico 2024-2026, buscará crecer en promedio 6% durante los próximos tres años y tener un ROE de entre 10% y 11%. Inchausti confía en la diversificación de la marca tanto en mercados como en ramos de seguros y canales para alcanzar las metas trazadas.

Latinoamérica representó, en el 2023, el 36% de las primas, lo que convierte esta zona en la más grande para la aseguradora española. Nuestro país aportó con el 7.7% de las primas de la región (9,808 millones en 17 naciones) y cuenta con una participación de 13.8%. “El Perú es una operación muy estratégica, porque replica nuestra cultura de diversificación. Prácticamente está en todos los ramos y con todos los canales”, enfatiza Inchausti.

José Manuel Inchausti, vicepresidente de Mapfre. (Foto: Karen Zárate)

Desafíos y tecnología

Aunque los resultados son buenos, existe un desafío frente a los cambios en el comportamiento del consumidor dados especialmente por el impacto de la digitalización, en cuanto a, por ejemplo, cómo servir a un cliente que cada vez necesita respuestas más inmediatas y personalizadas. “Ahora hay menos fidelidad. Se puede estar siempre en la misma compañía de seguros, pero para eso se requiere un nivel de satisfacción muy elevado”, advierte.

Hace seis años se puso en marcha el ecosistema Mapfre Open Innovation (MOI), a través del cual se ha tenido contacto con unas 2,500 insurtechs, y trabajado de cerca con unas 200. En la región, la colaboración ha sido con aproximadamente 25 startups.

“Las insurtechs son aliadas, no las vemos como competencia”, precisa el vicepresidente de Mapfre. En algunos casos, estas se suman a las distintas etapas de la cadena de valor (suscripción, pricing, gestión de siniestros, etc.), pero el objetivo no es comprar la mayoría de la empresa, para no restarle innovación.

Inchausti opina que, a través de la inteligencia artificial (IA), se está en el camino a la hiperpersonalización de los seguros. Mapfre tiene actualmente 90 casos de IA implementados en diferentes procesos, los cuales, por ejemplo, favorecen la comercialización, la lucha contra el fraude o la gestión en los call centers.

LE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Ani Lu Torres Coordinadora en la revista G de Gestión e integrante del podcast de economía y negocios 'Actualidad Latinoamericana'. Escribo sobre management, agricultura, tecnología y emprendimientos. Bachiller en Periodismo por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Activa participante de los cursos del Centro Knight para el Periodismo en las Américas.

SOBRE EL AUTOR Débora Dongo-Soria Saito Es editora de la revista G de Gestión. Estudió Ciencias y Artes de la Comunicación y tiene una maestría en Periodismo y Globalización. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la profesión. Fue becaria Dag Hammarskjöld (Naciones Unidas) y Transparency Fellow (Transparencia Internacional).