Al menos siete personas murieron y otras resultaron heridas en el accidente del avión de carga de la empresa UPS ocurrido el martes en Kentucky, según informaron las autoridades locales.

El gobernador de ese estado, Andy Beshear, señaló que se espera que la cifra de víctimas aumente , dado que varios de los heridos se encuentran en estado crítico.

“Las noticias desde Louisville son duras esta noche, ya que el número de muertos ha alcanzado al menos siete, y se espera que esa cifra aumente”, manifestó a través de su cuenta de X.

“Nuestros equipos de rescate y emergencias continúan trabajando en la zona”, añadió.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, confirmó el número de fallecidos y advirtió que cifra podría aumentar. Foto: X.

El vuelo 2976 de UPS se estrelló poco después de despegar del aeropuerto internacional Muhammad Ali, en Louisville, cuando apenas había alcanzado unos 55 metros de altura.

La aeronave tenía como destino la ciudad de Honolulu, de acuerdo con el informe preliminar de la Administración Federal de Aviación (FAA).

El impacto provocó un incendio de grandes proporciones en las inmediaciones del aeropuerto, lo que llevó a las autoridades a restringir el tránsito en un radio de cinco millas (unos 8 kilómetros) y suspender temporalmente varias operaciones aéreas. Las causas del siniestro continúan bajo investigación.

Louisville alberga el principal centro de operaciones aéreas de UPS, desde donde la compañía gestiona una flota de 291 aeronaves, según reportes de la propia empresa.

Con información de EFE.