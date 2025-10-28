Un grave accidente de tránsito se registró en el distrito de El Agustino, donde un bus de transporte público de la “Línea A” chocó contra el Ferrocarril Andino en la intersección de las avenidas Ferrocarril y Mariátegui.

De acuerdo con los reportes preliminares, al menos diez personas habrían resultado heridas tras el fuerte impacto, informó Canal N.

Según testigos, el bus habría invadido la vía férrea sin detenerse pese a las sirenas del tren que anunciaban su paso. Esto habría provocado que la locomotora impactara en el lado derecho del vehículo de transporte público. Un vehículo menor también resultó afectado tras colisionar en el otro extremo del bus.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud del choque y los daños en las unidades involucradas.

Vecinos y transeúntes intentaron auxiliar a los heridos mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.

El siniestro ocasionó una intensa congestión vehicular en dirección hacia Puente Nuevo, afectando el tránsito en uno de los principales accesos al distrito.

Agentes de la Policía Nacional se encuentran trabajando para restablecer el orden y facilitar el desplazamiento de los vehículos.