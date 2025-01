Siguen apareciendo nuevos materiales de audio entre el ministro del Interior, Juan José Santiváñez y el capitán Junior Izquierdo. Según el nuevo reportaje de Cuarto Poder, se trataría de una conversación entre el coronel PNP, Víctor Zanabría, conocido como ‘culebra’, y el titular del Mininter en donde lo ponen en alerta ante un posible allanamiento a su vivienda.

De acuerdo al informe periodístico, esta conversación se habría dado a casi fines del mes de mayo del 2024, en donde Santiváñez, revela que Zanabria lo llamó en un acto de “lealtad” para avisarle que la Policía Nacional del Perú estaba dispuesta a ingresar a su vivienda como parte de investigaciones.

Cabe indicr el ministro del Interior ha negado en mas de una oportunidad la veracidad de audios de conversaciones entre Izquierdo y él.

Santivañez le cuenta a ‘culebra’ lo dicho por Zanabria: “Y por si acaso te aviso, que van a allanar tu casa. Y yo, ¡qué! (Risas) Me dice, van a allanar tu casa”.

Izquierdo ¿Él te ha dicho que van a allanar tu casa?

Santivañez : Sí. Y agarra y me dice, te entiendo, me dice Juanjo, que estás molesto por lo de ayer. Pero no puede decirme que va a tumbarme, yo soy el Comandante General. Y voy a darle un tema para que usted vea que yo soy leal.

Santivañez le cuenta a ‘culebra’ lo dicho presuntamente por Zanabria: Le van a allanar su casa. ¿Qué, con base en qué le digo? No, usted sabe que ahí fabrican todo. Y agarra y me dice, ahí es donde yo te llamo, p***, cómo es posible, ¿no? Y me quité a mis operativos, porque he estado toda la tarde en mis operativos para no pensar.

Juan José Santiváñez, ministro del Interior, en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Antonio Melgarejo

Respuesta del abogado del capitán Izquierdo

Según José Carlos Mejía, abogado del capitán PNP Izquierdo, señaló que este hecho genera dudas sobre el verdadero compromiso de la máxima autoridad policial. “¿Sirve a la Policía Nacional del Perú o responde a los intereses del poder político de turno?”

Agregó que el previo aviso dado por el comandante general Víctor Zanabria al ministro del Interior se originó debido a sospechas sobre posibles vínculos familiares entre sus padres y el grupo conocido como “Waykis en la Sombra”. Esta desconfianza habría llevado al ministro a exigir explicaciones inmediatas al comandante general.

El incidente no solo quedó registrado en un audio, sino también en un chat entre “Culebra” y el ministro Santiváñez, intercambiado el 20 de mayo de 2024, apenas cinco días después de que Santiváñez asumiera como titular del Interior, cuando ambos aún mantenían una relación amistosa, señaló el reportaje.

“Tú sabes hermano que te quiero un montón y aprecio mucho, pero si están haciendo esto nos vamos a pelear con tu gente y bien. Así no son las cosas Junior (Izquierdo), se meten con mi familia, los c*** en una. Mañana voy a pedir a la Reniec a ver quién le ha sacado más fichas de mi familia”, habría expresado Santiváñez.

Para Ricardo Valdéz, exviceministro del Interior, estas acusaciones abren interrogantes sobre la independencia de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la justicia en el país.

Cabe mencionar que el Ministerio Público tiene en su poder estos audios desde agosto del 2024 y forman parte de las investigaciones contra el ministro del Interior, quien sigue negando su participación.

