IPYS exige investigar presunto plan de atentado contra la vida de periodista de Panorama. Foto: ANDINA/Andrés Valle.
IPYS exige investigar presunto plan de atentado contra la vida de periodista de Panorama. Foto: ANDINA/Andrés Valle.
(IPYS) exigió a las autoridades una inmediata investigación a la denuncia que realizó la periodista Karla Ramírez de Panorama, quien alertó la existencia de y la de su familia.

A través de un comunicado, indicó que Ramirez dio a conocer que recibió información de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior que existiría un plan para atentar en su contra.

Ramírez relaciona este con sus investigaciones periodísticas sobre el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez y Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta.

, difundidas a través de reportajes en Panorama, involucrarían a altos funcionarios relacionados en el caso de la mina El Dorado, en el que están señalados Juan José Santiváñez y Nicanor Boluarte, por presuntamente haber participado en presuntos actos irregulares.

“Existe la orden de seguimientos y registros míos y de mi familia. Esto ocurre en el marco de la investigación sobre la mina El Dorado, donde están involucrados dos de los hombres más poderosos del país: el ministro Juan José Santiváñez y Nicanor Boluarte”, denunció Ramirez a través del IPYS.

remarca en su comunicado que lo denunciado afecta la libertad de expresión y el derecho ciudadano a informarse sobre temas de interés público.

Asimismo, la precisó que el Estado tiene el deber de proteger a los periodistas, especialmente cuando investigan presuntos casos de corrupción o abuso de poder.

