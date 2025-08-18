La Corte Suprema reafirmó la prisión preventiva de Pedro Castillo en el proceso que se le sigue por rebelión. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
La Corte Suprema reafirmó la prisión preventiva de Pedro Castillo en el proceso que se le sigue por rebelión. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
La Sala Penal Permanente de la resolvió por unanimidad rechazar el recurso de apelación presentado por el expresidente , quien buscaba revertir el fallo que declaró infundado el cese de su prisión preventiva por el .

La decisión fue adoptada tras la audiencia realizada esta mañana, en la que la defensa técnica de Castillo alegó que la medida limitativa fue solicitada por fiscales adjuntos supremos, a quienes —según el exmandatario— no les corresponde realizar este tipo de requerimientos.

Con este pronunciamiento, la Corte Suprema ratifica la vigencia de la prisión preventiva que pesa contra el exjefe de Estado en el proceso que enfrenta por el fallido intento de disolver el Congreso en diciembre del 2022.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la prisión preventiva que enfrenta Pedro Castillo por rebelión. Foto: Poder Judicial/ X.

Como se sabe, el exmandatario se encuentra bajo prisión preventiva desde diciembre del 2022, tras ser detenido por intentar la disolución del Parlamento, instaurar un gobierno de excepción e intervenir el sistema judicial.

La Fiscalía, por su parte, ha solicitado que Castillo sea procesado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, además de tráfico de influencias y organización criminal en investigaciones paralelas. Según el Ministerio Público, la prisión preventiva resulta necesaria para asegurar el desarrollo del proceso y evitar el riesgo de fuga o de obstaculización de la justicia.

