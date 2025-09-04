Tras el anuncio de la construcción de una nueva cárcel en la isla El Frontón, desde La Punta rechazaron la propuesta, y acusaron al Gobierno de tomar una decisión unilateral sin consultar a los vecinos del distrito chalaco.

Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, enfatizó que penal de El Frontón “no afectará de modo alguno, ni desde el punto de vista ambiental ni personal, las tareas o costumbres de La Punta”.

En diálogo con la prensa tras el Consejo de Ministros, Arana Ysa insistió en que ni para las labores de abordaje a El Frontón se emplearán los balnearios de La Punta.

Cárcel de El Frontón estaría lista, como máximo, en 10 meses, según el ministro Santivañez. Foto: difusión

“El Ministerio de Vivienda ha señalado que habrá tres plantas de tratamiento de agua y residuos sólidos. Ya existe un acondicionamiento previo y preparación que permitirá que en su momento, cuando funcione (la cárcel) no se afectará de modo alguno (a La Punta)” , apuntó.

Cabe añadir que el nuevo penal en El Frontón estaría listo entre 8 a 10 meses, de acuerdo con el ministro de Justicia,Juan José Santiváñez.

Reacciones en torno a la construcción del Penal

Mientras tanto, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, saludó la aprobación de la construcción del penal El Frontón y sugirió que sea una cárcel de las mismas características del Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador.

Además, indicó que el Congreso debe aprobar la ley sobre terrorismo urbano. “Si el Parlamento no lo quiere hacer, que le den facultades legislativas al Ejecutivo para que legisle en ello”, expresó.