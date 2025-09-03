Si bien el Gobierno anunció con bombos y platillos la construcción de un nuevo centro penitenciario en la isla El Frontón, ubicado frente a las costas del distrito de La Punta (El Callao), el alcalde de dicha jurisdicción, Ramón Garay, expresó su rechazo frente a esta iniciativa.

En diálogo con Canal N, advirtió que este proyecto afectaría la seguridad, el ecosistema marino y las actividades turísticas de una de las zonas más emblemáticas del Callao.

“Nosotros brindamos seguridad, calidad de vida y un entorno saludable. Tener un penal frente a nuestras costas sería un retroceso inaceptable”, indicó esta mañana.

Denunció que la decisión fue anunciada de manera unilateral por el Ejecutivo, sin diálogo previo con las autoridades locales ni con los vecinos de su distrito.

“La presidenta ha venido varias veces a La Punta, conoce el valor que tiene este distrito para el país. Pedimos una reunión urgente para que se nos escuche”, señaló, tras hacer un llamado al premier Eduardo Arana, quien es chalaco, a revisar el impacto del proyecto del Gobierno.

ADVIERTE QUE EL NUEVO PENAL GENERARÍA AFECTACIONES AMBIENTALES Y URBANAS

En otro momento, Garay recalcó que la isla El Frontón carece de servicios básicos como agua y electricidad. En ese sentido, advirtió que el traslado de materiales para la construcción alteraría gravemente el ecosistema marino.

Además, recordó que esta zona ha sido reconocida recientemente por el Ministerio del Ambiente como una playa saludable y segura.

“Traer 2,000 reclusos de alta peligrosidad a esta zona, sin condiciones adecuadas, representa un grave riesgo. La corriente marina, cuando hay viento norte, puede arrastrarlos hacia nuestras costas si ocurre una fuga”, alertó.

Finalmente, el burgomaestre adelantó que iniciarán una recolección de firmas con apoyo de los vecinos para solicitar formalmente el retiro del proyecto. Añadió que no se oponen a la construcción de penales, pero sí a que se realice frente a un distrito residencial, turístico y de alto valor ecológico.

“La isla está completamente destruida, no hay condiciones para instalar un penal allí. Esto afectaría el desarrollo económico de la zona y la tranquilidad de nuestros vecinos”, concluyó.