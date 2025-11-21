El Tribunal Constitucional reiteró que el Estado no puede exonerar de responsabilidad penal a los mineros del Reinfo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Carlos Hinostroza Sánchez
Si bien la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen que contempla la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta fines del 2027 y abre el retorno a dicho padrón de los más de 50,000 mineros que habían sido excluidos, el documento no abordó la posible eliminación de la protección legal que tienen estas personas.

