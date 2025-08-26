Petroperú informó que la clasificadora de riesgos Fitch Ratings mantuvo su calificación de CCC+, lo cual implica que la empresa petrolera se encuentra en una situación financiera riesgosa, con deuda calificada como “bonos basura”.

Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y ex director de Petroperú, en el programa Cuentas Claras de Canal N, indicó que estas advertencias no provienen de sectores políticos sino de entidades técnicas dedicadas a analizar el riesgo, por lo cual deben ser tomadas con importancia por las autoridades peruanas como el Congreso y el Ejecutivo.

“Además, este informe dice que hay restricciones de liquidez. Es decir que, si bien hay un ingreso, ese ingreso es tres veces menor lo que se tiene que pagar”, indicó Gamio.

El especialista indicó que es importante analizar objetivamente los avances de la reestructuración de la empresa, así como la búsqueda de un socio estratégico y la resolución de problemas con las unidades auxiliares en las refinerías, factores que podrían fortalecer a Petroperú.

“Todo eso sumado debe de dar como resultado, evidentemente, que Petroperú no esté en una situación de riesgo cada vez mayor”, indicó.

Por otro lado, Gamio precisó que la empresa ha tenido que recurrir a apoyo estatal, pero no se ha ejecutado una correcta diligencia para informar sobre en qué consiste ese soporte, cómo se ejecutará, ni cuáles serán los objetivos a corto, mediano y largo plazo.

“Es decir, no podemos estar con un discurso maquillado hacia la opinión pública, informes que tienen que ser rigurosos a los acreedores porque están sujetos a una obligación por contrato (…) En el 80% de su historia, Petroperú ha sido manejado dándole rentabilidad al país, pero ahora son tiempos muy competitivos”, señaló.

Con respecto a la deuda de la empresa con el Banco de la Nación, precisó que la petrolera enfrenta varios tipos de acreedores, y la deuda con la entidad bancaria y el Estado es solo una parte del problema financiero vigente.

Precisó que recientemente se reveló que los ingresos de la compañía equivalen aproximadamente a una tercera parte de sus obligaciones de pago, lo cual evidencia la necesidad urgente de apoyo para garantizar la continuidad operativa y evitar riesgos críticos para la empresa.

“Ha pasado ya un buen tiempo y la Junta General de Accionistas tiene que cumplir su rol, porque es finalmente la que decide el destino de Petroperú”, puntualizó.