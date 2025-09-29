Los bonos de Petroperú obtuvieron un rendimiento del 8.5% este mes, el segundo mejor rendimiento de los mercados emergentes, según un índice de Bloomberg.
Una desconocida herramienta financiera utilizada para reducir las obligaciones de la petrolera más endeudada del mundo, Petróleos Mexicanos (Pemex), está surgiendo ahora como un modelo para otros prestatarios en dificultades.

