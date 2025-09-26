La situación financiera de Petroperú continúa en terreno crítico. Así lo adviertió Aurelio Ochoa, expresidente de PerúPetro, quien subraya que la empresa opera con pérdidas que ya superan el 50% de su capital social y que, pese a compromisos previos, no ha avanzado en la reestructuración interna ni en la reducción de personal.

“Petroperú cuenta actualmente con unos 2,880 trabajadores, cuando se había estimado que al menos 900 debían salir bajo distintas modalidades. Ese ajuste se ha quedado trunco”, señaló Ochoa en entrevista con Cuentas Claras, de Canal N. “¿Cómo se puede decir a la población que se seguirá ayudando a Petroperú, pero a la vez mantener una plana con tantos privilegios?”, cuestionó el también exdirector de la petrolera estatal.

El especialista recordó que la construcción de la refinería de Talara marcó el punto de quiebre en las finanzas de la estatal. “El proyecto comenzó con un estimado de US$1,300 millones y terminó costando más de US$7,000 millones. Esa es la verdadera raíz de la debacle. Antes, Petroperú aportaba hasta US$250 millones anuales al fisco. Era una situación diferente”, dijo.

En ese contexto, el Gobierno aprobó una reciente emisión de bonos por US$187 millones, destinada a cubrir parte de las deudas de la compañía. Sin embargo, Ochoa aclaró que el monto “no sufraga toda la deuda”.

Agregó que, al encontrarse el capital de trabajo en negativo, las entidades financieras privadas han dejado de prestar a Petroperú, por lo que el Estado actúa como garante.

Aurelio Ochoa cuestiona que, pese a los millonarios salvatajes, Petroperú no haya avanzado en la reducción de personal ni en la reestructuración exigida por decreto. Foto: GEC Archivo.

El exfuncionario insistió en que el salvataje debe estar condicionado al cumplimiento del Decreto de Urgencia 013-2024, que establecía la contratación de un gestor privado internacional y la venta de activos no estratégicos. “Ya han pasado más de 13 meses desde que se emitió la norma y no se observa la contratación de ese gestor ni avances (...) Incluso ProInversión funciona como una tortuga”, criticó.

Ochoa también aludió a los cuestionamientos sobre la cultura organizacional dentro de Petroperú, marcada por lo que exautoridades del MEF denominaron “una cultura de la mentira”. “Espero que eso no continúe, pero la empresa debe demostrarlo con hechos. La desconfianza cunde en este momento”, advirtió.