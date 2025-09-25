Julio Velarde indicó que para que la imprudencia fiscal comience a notarse con fuerza en los datos macroeconómicos probablemente falte un tiempo. (Imagen: Andina)
Julio Velarde indicó que para que la imprudencia fiscal comience a notarse con fuerza en los datos macroeconómicos probablemente falte un tiempo.
Ante los riesgos de alcanzar un tercer año incumpliendo la meta de déficit fiscal, el , sostuvo que la situación fiscal aún mantiene ventajas en comparación con otros países de América Latina.

Si bien consideró que países grandes de la región quisieran tener la situación fiscal del Perú, Velarde señaló que los riesgos no deben minimizarse.

Para que la imprudencia fiscal comience a notarse con fuerza en los datos macroeconómicos probablemente falte un tiempo. El problema es que llega, si no se corrige va a llegar, es un problema de erosión continua”, dijo.

¿Cuál es la situación actual?

, acercándose a la meta establecida de 2.2% para fin de año.

Sin embargo, los especialistas advierten un aumento de 20 puntos en la deuda neta del Estado en los últimos doce años, pues los activos que tenía eran de 4% del PBI y actualmente donde 24%z

Además, se indica que se han venido utilizando los activos fiscales, incluido el .

Por lo menos, indicó Velarde, aún no llegamos a la situación de países vecinos que ya tienen dificultades para financiarse en los mercados y “están agando el doble que nosotros en tasa.

El depósito del sector privado va bajando, pero aún así la deuda sobre producto es la más baja en Sudamérica y México. Paraguay y Chile antes no tenían deuda como nosotros, pero ahora es bastante más alta. Con esto no quiero decir que estemos bien”, añadió.

