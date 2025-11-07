Es improbable que las nuevas sanciones al petróleo ruso impulsen significativamente las ganancias. (Foto: Spencer Platt/Getty Images)
¿Qué más podrían pedir las petroleras? En la Casa Blanca tienen un presidente que defiende el petróleo. Los gobiernos de todo el mundo están vacilando en su compromiso de eliminar gradualmente los combustibles contaminantes. La demanda de energía está aumentando gracias a una oleada de inversiones en centros de datos con alto consumo energético. El 22 de octubre llegaron más buenas noticias con el anuncio de nuevas sanciones estadounidenses contra empresas energéticas rusas, lo que impulsó los precios mundiales del petróleo. 

