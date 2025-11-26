En el mercado de GLP, Zeta Gas -cuya planta en el Callao es la segunda más grande- mueve alrededor de 1,000 toneladas diarias. (Imagen: Andina)
En el mercado de GLP, Zeta Gas -cuya planta en el Callao es la segunda más grande- mueve alrededor de 1,000 toneladas diarias. (Imagen: Andina)
Guadalupe Gamboa
En un mercado de GLP en el que Zeta Gas -cuya planta en el Callao es la segunda más grande- mueve alrededor de 1,000 toneladas diarias, el cierre temporal de su terminal ha generado preocupación por el abastecimiento. Ante esto, tal como adelantó Gestión, se espera que Pluspetrol y Solgas puedan asumir parte de la demanda, pero ¿cuánto podrían cubrir?

