Trabajadores petroleros llevan al Estado al Poder Judicial por cambios en Petroperú. Se realizará una audiencia en octubre de este año. Foto: difusión / Andina
Trabajadores petroleros llevan al Estado al Poder Judicial por cambios en Petroperú. Se realizará una audiencia en octubre de este año. Foto: difusión / Andina
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Redacción Gestión
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El Poder Judicial admitió a trámite una demanda de amparo presentada por la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) contra el Gobierno,

Según el documento del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, los trabajadores de Petroperú buscan que se declare inaplicable el Decreto de Urgencia 010-2025 debido a que este “vulnera derechos constitucionales vinculados al trabajo y la estabilidad laboral”.

El auto admisorio señala que el sindicato pide la inconstitucionalidad de la transferencia de facultades de Petroperú a ProInversión, así como la privatización de Petroperú.

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El Fenpetrol presentó la demanda contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), ProInversión y Petroperú.

Alegan los trabajadores que el DU abre la puerta a procesos de “reestructuración” y “optimización” dentro de Petroperú,

Ello generaría despidos, tercerización y pérdida de derechos laborales bajo el argumento de la reorganización de la estatal.

El gremio sindical afirma que las medidas del Gobierno implican riesgos de despidos y pérdida de derechos laborales. Foto: Andina
El gremio sindical afirma que las medidas del Gobierno implican riesgos de despidos y pérdida de derechos laborales. Foto: Andina
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Fenpetrol sostiene que el costo de planilla de Petroperú equivale a una porción reducida de los ingresos y gastos totales de Petroperú: la planilla del 2025 asciende a US$ 128 millones, equivalente al 3.77% de los ingresos y al 3.49% de los costos y gastos.

Finalmente, el PJ programó a una audiencia única virtual para el lunes 5 de octubre de 2026 a las 9:00 a.m., la cual se realizará mediante Google Meet.

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