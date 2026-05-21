El Poder Judicial admitió a trámite una demanda de amparo presentada por la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) contra el Gobierno, a fin de que se declare inaplicable el decreto para la reestructuración de Petroperú.

Según el documento del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, los trabajadores de Petroperú buscan que se declare inaplicable el Decreto de Urgencia 010-2025 debido a que este “vulnera derechos constitucionales vinculados al trabajo y la estabilidad laboral”.

El auto admisorio señala que el sindicato pide la inconstitucionalidad de la transferencia de facultades de Petroperú a ProInversión, así como la privatización de Petroperú.

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El Fenpetrol presentó la demanda contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), ProInversión y Petroperú.

Alegan los trabajadores que el DU abre la puerta a procesos de “reestructuración” y “optimización” dentro de Petroperú, debido a que traslada decisiones empresariales a ProInversión mediante el artículo 4 del decreto.

Ello generaría despidos, tercerización y pérdida de derechos laborales bajo el argumento de la reorganización de la estatal.

El gremio sindical afirma que las medidas del Gobierno implican riesgos de despidos y pérdida de derechos laborales. Foto: Andina

Fenpetrol sostiene que el costo de planilla de Petroperú equivale a una porción reducida de los ingresos y gastos totales de Petroperú: la planilla del 2025 asciende a US$ 128 millones, equivalente al 3.77% de los ingresos y al 3.49% de los costos y gastos.

Finalmente, el PJ programó a una audiencia única virtual para el lunes 5 de octubre de 2026 a las 9:00 a.m., la cual se realizará mediante Google Meet.