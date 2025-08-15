Este viernes 15 de agosto, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin se verán las caras en Alaska para abordar uno de los temas más delicados de la política mundial: la guerra en Ucrania. La cita, que tendrá lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, ha despertado gran expectación internacional.

Hora exacta del inicio de la cumbre Trump–Putin en Alaska

Hora local (Alaska) : 11:30 a.m.

: 11:30 a.m. Horario del Este (ET) : 3:30 p.m.

: 3:30 p.m. Horario del Centro (CT) : 2:30 p.m.

: 2:30 p.m. Horario de Montaña (MT) : 1:30 p.m.

: 1:30 p.m. Horario del Pacífico (PT): 12:30 p.m.

¿Dónde ver la cumbre Trump-Putin en vivo en Estados Unidos?

La reunión será televisada en directo por las principales cadenas de noticias estadounidense: CNN, FOX News, MSNBC, NBC News y C-SPAN. También estará disponible vía streaming en sus páginas web y canales oficiales de YouTube.Medios internacionales como BBC y agencia EFE ofrecerán seguimiento especial en tiempo real.

Agenda de la cumbre Trump-Putin

El Kremlin confirmó que el motivo principal del encuentro es buscar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. También se tratarán temas de seguridad internacional y cooperación económica.

La cumbre comenzará con una reunión privada entre ambos líderes —solo con intérpretes presentes—, seguida de un encuentro ampliado con sus delegaciones y un desayuno de trabajo. Se espera que la conferencia de prensa conjunta tenga lugar cerca de dos horas después del inicio.

Participantes clave

La delegación rusa incluirá:

Serguéi Lavrov (ministro de Relaciones Exteriores)

Andrei Belusov (ministro de Defensa)

Anton Siluanov (ministro de Finanzas)

Kiril Dmitriev (negociador económico)

Expectativas y tensión internacional

Mientras la Casa Blanca habla de “una oportunidad para lograr la paz”, en Kiev y en varias capitales europeas crecen las preocupaciones sobre posibles cambios en el mapa de Ucrania sin el visto bueno del presidente Volodimir Zelenski.

