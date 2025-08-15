Este viernes 15 de agosto, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin se verán las caras en Alaska para abordar uno de los temas más delicados de la política mundial: la guerra en Ucrania. La cita, que tendrá lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, ha despertado gran expectación internacional.
Hora exacta del inicio de la cumbre Trump–Putin en Alaska
- Hora local (Alaska): 11:30 a.m.
- Horario del Este (ET): 3:30 p.m.
- Horario del Centro (CT): 2:30 p.m.
- Horario de Montaña (MT): 1:30 p.m.
- Horario del Pacífico (PT): 12:30 p.m.
¿Dónde ver la cumbre Trump-Putin en vivo en Estados Unidos?
La reunión será televisada en directo por las principales cadenas de noticias estadounidense: CNN, FOX News, MSNBC, NBC News y C-SPAN. También estará disponible vía streaming en sus páginas web y canales oficiales de YouTube.Medios internacionales como BBC y agencia EFE ofrecerán seguimiento especial en tiempo real.
Agenda de la cumbre Trump-Putin
El Kremlin confirmó que el motivo principal del encuentro es buscar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. También se tratarán temas de seguridad internacional y cooperación económica.
La cumbre comenzará con una reunión privada entre ambos líderes —solo con intérpretes presentes—, seguida de un encuentro ampliado con sus delegaciones y un desayuno de trabajo. Se espera que la conferencia de prensa conjunta tenga lugar cerca de dos horas después del inicio.
Participantes clave
La delegación rusa incluirá:
- Serguéi Lavrov (ministro de Relaciones Exteriores)
- Andrei Belusov (ministro de Defensa)
- Anton Siluanov (ministro de Finanzas)
- Kiril Dmitriev (negociador económico)
Expectativas y tensión internacional
Mientras la Casa Blanca habla de “una oportunidad para lograr la paz”, en Kiev y en varias capitales europeas crecen las preocupaciones sobre posibles cambios en el mapa de Ucrania sin el visto bueno del presidente Volodimir Zelenski.
- Fecha: Viernes 15 de agosto
- Hora ET: 3:30 p.m.
- Dónde ver: CNN, FOX News, MSNBC, NBC News, C-SPAN y en línea
- Tema central: Negociar el fin de la guerra en Ucrania