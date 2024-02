Luis Alberto Tito, director de Desarrollo de la cadena estadounidense para Latinoamérica, señaló que sus dos operaciones en Lima elevaron su ocupación a un promedio de 65 % el 2023 y las tarifas crecieron en casi 20 % frente al año previo. En medio de esa mejora, la cadena prevé duplicar sus ubicaciones en la capital el 2024.

Y es que, al anunciado hotel Sure Stay (categoría economy) que finalmente abrirán el presente año en San Isidro, se sumará otro proyecto que acaban de incorporar.

“Vamos a tener un hotel en Lima Este, será quizás el primero de marca en esa zona, con 82 habitaciones. Deberíamos abrirlo para finales del 2024″, comentó a Gestión, tras mencionar que la sede operará con la marca Best Western y apuntará a viajeros de negocios que circulan activamente en ese sector de la ciudad.

Agregó que dicho hotel es impulsado por una empresa que gestiona otros alojamientos y que decidió invertir en una propiedad a construirse desde cero.

Oportunidades en norte y sur de Lima

Consultado por proyectos y/o negociaciones a futuro en Perú, Tito recordó que Best Western tiene tres proyectos encaminados en Iquitos (1) y Miraflores (2). En esos casos, son desarrollos nuevos (no conversión de hoteles existentes) a cargo de inversionistas independientes.

Más allá de esas iniciativas, el ejecutivo destacó el surgimiento de nuevas oportunidades en los denominados norte y sur chico de Lima.

“El 2024 será de mucho movimiento. Vemos interés por desarrollos al norte por la infraestructura del puerto de Chancay con inversión para hoteles y viviendas; y en el sur, en Pisco e Ica”, anotó, tras considerar que el esperado repunte de la economía tras la recesión del 2023 y la nivelación de las tasas de interés estarían animando a los empresarios del sector.

Proyecciones y segmentos clave

En el 2024, Tito estimó que la ocupación de los hoteles operativos de Best Western en Lima oscilará entre 75 % y 80 %. En tanto, también confió en que las tarifas hoteleras de la capital peruana retornen finalmente a los niveles de la pre-pandemia (2019).

Para lograr la mejora de esos indicadores, el ejecutivo destacó que la recuperación del turismo corporativo y de negocios será un elemento clave. En el 2023, recordó que ese segmento mostró un repunte notable y que el 2024 será el “destape” de ese target en Lima.

“En la pandemia, se pensaba que ese público tardaría en recuperarse hasta el 2025 o 2026, pero felizmente está regresando desde antes”, resaltó.

Si bien reconoció que la anhelada mejora de las tarifas también dependerá del aumento de la demanda por incremento de frecuencias aéreas y rutas internacionales, advirtió que la recuperación de la tranquilidad en el turismo en Cusco será clave. Y es que, ante las paralizaciones, las llegadas a Lima también se cancelan o reprograman.

En ese sentido, esperó que el tránsito hacia Machu Picchu vuelva a garantizarse en medio del actual conflicto por los cambios al sistema de venta de tickets de ingreso a este santuario histórico del Perú.

La situación de los hoteles en Perú

Al cierre de octubre del 2023, la Sociedad de Hoteles del Perú (SHP) reportó que la ocupación hotelera promedio a nivel nacional se encontraba aun en 45 %, una tasa lejana al 74 % que se registraba en similar mes en la pre-pandemia del covid-19. La situación respondía a factores que se presentaron a inicios de ese año y se prolongaban.

Tibisay Monsalve, gerente general de dicho gremio, recordó que la inestabilidad política impactó en la llegada de turistas de manera trasversal a comienzos del 2023. A ese panorama, se sumaron los paros en el sur del país y el ciclón Yaku.

Además, los problemas de seguridad y las consecuentes declaratorias de emergencia en algunos distritos de Lima también afectaron. Finalmente, la ejecutiva recalcó que los problemas en la adquisición de boletos de entrada a Machu Picchu -y que persisten- fueron elementos en contra.

CLAVES

Operaciones. Best Western opera dos hoteles en Lima con las marcas Best Western Plus y BW Signature Collection.

Regional. En América Latina, Best Western tiene 76 hoteles y apunta a alcanzar los 100 a mediados del 2025, con aporte de mercados como México, Brasil, Perú y otros, destacando a Guyana, donde la inversión petrolera está impulsando al sector hotelero.

Targets. Hoteles de cadenas reciben principalmente (74 %) a hombres y mujeres de negocios, refirió la SHP.

