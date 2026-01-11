El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses en la Casa Blanca el 9 de enero de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses en la Casa Blanca el 9 de enero de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
Únete a nuestro canal
Agencia EFE
Agencia EFE

, Marco Rubio, llegue a ser presidente de Cuba, al tiempo que lanzó una dura advertencia al Gobierno cubano para que haga “un trato” con Washington.

El pronunciamiento se dio a través de la red Truth Social, donde Trump compartió una publicación que anticipa a Rubio como futuro mandatario cubano. “¡Suena bien para mí!”, escribió el jefe de la Casa Blanca.

LEA TAMBIÉN: Trump asegura que conversará con María Corina Machado sobre su posible rol en Venezuela

Horas después, Trump advirtió que Cuba dejará de recibir dinero y petróleo de Venezuela, al sostener que la isla ha dependido durante años del financiamiento y el crudo venezolanos a cambio de servicios de seguridad prestados a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

“¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO O DINERO YENDO A CUBA-CERO! Les sugiero fuertemente que hagan un trato, antes de que sea demasiado tarde”, escribió Trump, sin precisar a qué tipo de acuerdo se refería.

El mandatario estadounidense señaló además que su Gobierno podría centrar ahora su atención en Cuba, tras la reciente intervención militar en Venezuela, ocurrida el 3 de enero, en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, para trasladarlos a Nueva York, donde enfrentan cargos vinculados al narcotráfico y al terrorismo.

Trump ha indicado que Rubio figura entre las personas “a cargo” de la situación en Venezuela, rol que se suma a sus funciones como secretario de Estado, consejero de Seguridad Nacional y exresponsable de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ha sido uno de los principales impulsores dentro de la Administración de las acciones de Estados Unidos contra los gobiernos de Venezuela y Cuba.

Según el Gobierno cubano, la operación militar estadounidense —denominada ‘Resolución Absoluta’— dejó al menos 56 militares muertos, incluidos 32 ciudadanos cubanos.

LEA TAMBIÉN: Trump ofrece garantías a largo plazo a las petroleras para invertir en Venezuela

TE PUEDE INTERESAR

José Jerí sobre captura a Nicolás Maduro: “Era una medida necesaria”
Trump prohibirá a inversionistas adquirir más viviendas unifamiliares: qué significa para el sueño americano de comprar una casa
Repsol comunica a Trump su interés por reforzar inversiones en Venezuela y triplicar su producción

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.