El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que le “parece bien” la posibilidad de que su secretario de Estado, Marco Rubio, llegue a ser presidente de Cuba, al tiempo que lanzó una dura advertencia al Gobierno cubano para que haga “un trato” con Washington.

El pronunciamiento se dio a través de la red Truth Social, donde Trump compartió una publicación que anticipa a Rubio como futuro mandatario cubano. “¡Suena bien para mí!”, escribió el jefe de la Casa Blanca.

Horas después, Trump advirtió que Cuba dejará de recibir dinero y petróleo de Venezuela, al sostener que la isla ha dependido durante años del financiamiento y el crudo venezolanos a cambio de servicios de seguridad prestados a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

“¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO O DINERO YENDO A CUBA-CERO! Les sugiero fuertemente que hagan un trato, antes de que sea demasiado tarde”, escribió Trump, sin precisar a qué tipo de acuerdo se refería.

El mandatario estadounidense señaló además que su Gobierno podría centrar ahora su atención en Cuba, tras la reciente intervención militar en Venezuela, ocurrida el 3 de enero, en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, para trasladarlos a Nueva York, donde enfrentan cargos vinculados al narcotráfico y al terrorismo.

Trump ha indicado que Rubio figura entre las personas “a cargo” de la situación en Venezuela, rol que se suma a sus funciones como secretario de Estado, consejero de Seguridad Nacional y exresponsable de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ha sido uno de los principales impulsores dentro de la Administración de las acciones de Estados Unidos contra los gobiernos de Venezuela y Cuba.

Según el Gobierno cubano, la operación militar estadounidense —denominada ‘Resolución Absoluta’— dejó al menos 56 militares muertos, incluidos 32 ciudadanos cubanos.

