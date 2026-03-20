Fotografía de archivo de una bandera de Cuba en la Plaza de la Revolución, en La Habana (Cuba). Foto: EFE/Alejandro Ernesto
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Agencia Bloomberg
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La estrategia de la Casa Blanca respecto a Cuba es ahora evidente: desmontar la fachada pública del régimen para asegurarse una ventaja estratégica decisiva, sin llegar a provocar un cambio de régimen total.

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