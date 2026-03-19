Donald Trump busca vulnerar la ley y colocar su rostro en una moneda estadounidense en circulación. Foto: Annabelle Gordon/AFP
Donald Trump busca vulnerar la ley y colocar su rostro en una moneda estadounidense en circulación. Foto: Annabelle Gordon/AFP
Únete a nuestro canal
Newsletter internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Por los 250 años de independencia de Estados Unidos, el Comité Federal de Arte aprobó el diseño de

Dicha comisión está integrada por simpatizantes de Donald Trump —y escogidos por él—. De esa manera, la Casa de la Moneda tiene el camino despejado para comenzar a producir la nueva moneda, cuyo tamaño, valor y denominación aún están por debatirse. En un principio, se espera que sea de un dólar.

“Estamos encantados de preparar monedas que representen el espíritu perdurable de nuestro país y de la democracia,, dijo Brando Beach, tesorero de Estados Unidos.

LEA TAMBIÉN: Con Perú fuera de la lista negra migratoria de Trump, las oportunidades con Estados Unidos

De acuerdo con especialistas, la moneda con el rostro de Donald Trump se suma al listado de prácticas no convencionales e ilegales “para conseguir lo que él quiere”.

Según la ley federal, ningún presidente vivo puede aparecer en el dinero de Estados Unidos. No obstante, desde la Oficina de Gestión de Diseño de la Casa de Moneda, indican que el secretario del Tesoro (Scott Bessent) tiene autoridad para dar el visto bueno a la acuñación y emisión de nuevas monedas de oro de 24 quilates. Este argumento emplean para evadir la restricción y colocar a Trump en una moneda.

¿Cómo será la moneda de Donald Trump?

En el anverso de la , con una mirada severa. Sus puños se posan sobre un escritorio y él, está inclinado hacia adelante.

y, debajo del texto arqueado, los años 1776-2026. “EN DIOS CONFIAMOS” complementa la parte inferior. Mientras que en el reverso, se ve a un águila calva en pleno vuelo con la frase “ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA” al lado derecho, y “E PLURIBUS UNUM” (De muchos, uno, traducido del latín) en el izquierdo.

"Solo las naciones gobernadas por reyes o dictadores muestran la imagen del soberano en sus monedas", advierten desde el Comité Asesor de Monedas Ciudadanas.
"Solo las naciones gobernadas por reyes o dictadores muestran la imagen del soberano en sus monedas", advierten desde el Comité Asesor de Monedas Ciudadanas.
LEA TAMBIÉN: Discursos en campaña al estilo Trump y Javier Milei, ¿la clave para ganar votos?

Esta moneda tendrá “una producción muy limitada”, y según la Casa de Moneda —entidad que forma parte del Departamento de Tesoro— se considera un tamaño mayor a la moneda de oro de 1 onza (28 gramos), con 3,3 centímetros de diámetro.

Vale acotar que la moneda más grande mide 7,6 centímetros. “Creo que al presidente le gustan las cosas grandes”, indicó el comisionado James McCrery II, arquitecto cercano a la administración Trump.

En tanto, Donald Scarinci, presidente del Comité Asesor de Monedas Ciudadanas, recordó que “solo las naciones gobernadas por reyes o dictadores muestran la imagen del soberano en sus monedas”.

Con información de EFE, AP, The New York Times.

TE PUEDE INTERESAR

Trump dice que EE.UU. no necesita Ormuz y amenaza con dejar su seguridad a otros países
Trump responde a Irán que no tiene miedo a “otro Vietnam” en caso de incursión terrestre
China se beneficiaría con retraso de reunión de Xi con Trump
Trump pidió a China que posponga su visita “un mes” por la guerra en Medio Oriente

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.