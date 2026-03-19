Por los 250 años de independencia de Estados Unidos, el Comité Federal de Arte aprobó el diseño de una moneda conmemorativa con la imagen del presidente Donald Trump.

Dicha comisión está integrada por simpatizantes de Donald Trump —y escogidos por él—. De esa manera, la Casa de la Moneda tiene el camino despejado para comenzar a producir la nueva moneda, cuyo tamaño, valor y denominación aún están por debatirse. En un principio, se espera que sea de un dólar.

“Estamos encantados de preparar monedas que representen el espíritu perdurable de nuestro país y de la democracia, y no hay una silueta más emblemática para el anverso de esas monedas que la de nuestro presidente en funciones, Donald J. Trump”, dijo Brando Beach, tesorero de Estados Unidos.

De acuerdo con especialistas, la moneda con el rostro de Donald Trump se suma al listado de prácticas no convencionales e ilegales “para conseguir lo que él quiere”.

Según la ley federal, ningún presidente vivo puede aparecer en el dinero de Estados Unidos . No obstante, desde la Oficina de Gestión de Diseño de la Casa de Moneda, indican que el secretario del Tesoro (Scott Bessent) tiene autoridad para dar el visto bueno a la acuñación y emisión de nuevas monedas de oro de 24 quilates. Este argumento emplean para evadir la restricción y colocar a Trump en una moneda.

¿Cómo será la moneda de Donald Trump?

En el anverso de la moneda se aprecia a Donald Trump en traje y corbata, con una mirada severa. Sus puños se posan sobre un escritorio y él, está inclinado hacia adelante.

En la mitad superior se lee “LIBERTAD” y, debajo del texto arqueado, los años 1776-2026. “EN DIOS CONFIAMOS” complementa la parte inferior. Mientras que en el reverso, se ve a un águila calva en pleno vuelo con la frase “ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA” al lado derecho, y “E PLURIBUS UNUM” (De muchos, uno, traducido del latín) en el izquierdo.

"Solo las naciones gobernadas por reyes o dictadores muestran la imagen del soberano en sus monedas", advierten desde el Comité Asesor de Monedas Ciudadanas.

Esta moneda tendrá “una producción muy limitada”, y según la Casa de Moneda —entidad que forma parte del Departamento de Tesoro— se considera un tamaño mayor a la moneda de oro de 1 onza (28 gramos), con 3,3 centímetros de diámetro.

Vale acotar que la moneda más grande mide 7,6 centímetros. “Creo que al presidente le gustan las cosas grandes”, indicó el comisionado James McCrery II, arquitecto cercano a la administración Trump.

En tanto, Donald Scarinci, presidente del Comité Asesor de Monedas Ciudadanas, recordó que “solo las naciones gobernadas por reyes o dictadores muestran la imagen del soberano en sus monedas”.

Con información de EFE, AP, The New York Times.