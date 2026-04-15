Mark Mobius, cofundador de Mobius Capital Partners, posa para una fotografía tras una entrevista con Bloomberg Television en Londres, Reino Unido, el miércoles 15 de mayo de 2019.
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Agencia Bloomberg
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Mark Mobius, quien puso a los mercados emergentes en el radar de los inversionistas gracias a sus conocimientos de primera mano adquiridos durante más de cuatro décadas de constantes viajes, falleció a los 89 años.

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