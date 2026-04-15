El legendario inversor murió hoy, según una publicación en su página de LinkedIn atribuida a su portavoz, Kylie Wong. John Ninia, socio de Mobius Investments, confirmó que el deceso se produjo en Singapur.

Durante más de 30 años en Franklin Templeton Investments, oficialmente Franklin Resources InC., Mobius se convirtió en un promotor de las oportunidades de inversión en África, Asia, Europa del Este y América Latina. Entre los asesores financieros, destacaba, en parte, por su cabeza impecablemente rapada, lo que le valió el apodo de “Águila Calva”.

Contratado en 1987 por John Templeton, pionero en la captación de inversionistas estadounidenses para empresas en el extranjero, Mobius fundó uno de los primeros fondos de inversión dedicados a mercados de rápido desarrollo. Dirigió el Templeton Emerging Markets Group hasta 2016, fue gestor principal de su fondo insignia, el Templeton Emerging Markets Investment Trust, hasta 2015, para finalmente jubilarse en enero de 2018.

Desde 1989 hasta su retiro, el fondo cerrado obtuvo una rentabilidad media anual del 13,4%, según Morningstar Direct. A partir de 2001, cuando se introdujo el índice MSCI Emerging Markets, el fondo Templeton superó dicho índice de referencia en un 1,9% anual de media, según Morningstar.

“Mark Mobius es a la inversión en mercados emergentes lo que el coronel Sanders es para el pollo frito”, señaló Peter Douglas, director de la sección de Singapur de la Chartered Alternative Investment Analyst Association, cuando Mobius dejó su cargo como gestor de carteras. “Es un icono del sector y ha sido el principal impulsor mundial de los mercados emergentes”.

Con base parcial en Singapur, Mobius viajaba entre 250 y 300 días al año en un jet privado Gulfstream IV, visitando fábricas y distribuidores en rincones remotos del mundo para identificar oportunidades de inversión.

Predijo correctamente el inicio de un mercado alcista que comenzó en 2009, aprovechó las oportunidades durante la crisis financiera asiática tras la después de que Tailandia dejara flotar su moneda en 1997 y compró acciones rusas cuando la venta masiva por pánico se apoderó de Rusia en 1998. También fue uno de los primeros inversionistas institucionales en identificar a África como un mercado fronterizo prometedor, creando el Templeton Africa Fund en 2012.

Tanteando el terreno

“Creo en salir al terreno y comprobar las cosas por mí mismo”, escribió en 2015. “Prefiero ver con mis propios ojos lo que está pasando en una empresa o en un país. Las mentiras pueden ser tan reveladoras como la verdad, si uno sabe reconocer las señales”.

El mes pasado, a través de su columna en Substack, compartió sus reflexiones sobre la guerra en Irán y su impacto en los mercados bursátiles.

Mobius fundó Mobius Capital Mobius, con sede en Londres, en 2018, donde supervisó fondos de inversión de gestión activa que invertían en acciones de mercados emergentes. Dejó la empresa a finales de 2023, pero continuó buscando oportunidades de inversión y emprendió una nueva aventura empresarial en Dubái, donde había vivido durante tres años.

Franklin Resources Inc. se fundó en 1947 y tiene su sede en San Mateo, California. En 1992 adquirió la empresa de inversión de John Templeton —Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd.— para crear Franklin Templeton Investments.

Joseph Bernhard Mark Mobius nació el 17 de agosto de 1936 en Bellmore, Long Island, Nueva York. Su padre, de origen alemán, Paul Mobius, era cocinero y panadero de barco. Su madre, María Luisa Colón, era puertorriqueña. Junto con sus dos hermanos, Hans y Paul, Mobius creció en un hogar donde se hablaba alemán y español.

En 1955, Mobius recibió una beca para estudiar artes dramáticas en la Universidad de Boston y trabajó como pianista en un club nocturno para ayudar a pagar sus estudios. Obtuvo una licenciatura en Bellas Artes y un máster en Comunicaciones.

Estudios en Kioto

Consiguió una beca para estudiar la cultura y el idioma japoneses en Kioto, lo que despertó su deseo de vivir y trabajar en Asia. Tras obtener un doctorado en Ciencias Políticas y Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1964, comenzó a trabajar en International Research Associates, donde llevó a cabo encuestas y otros estudios de mercado en Tailandia y Corea durante un año en cada país.

Terminó estableciéndose en Hong Kong, donde fundó su propia consultora de investigación industrial. Un proyecto —un informe sobre el mercado bursátil de Hong Kong— supuso su entrada en el mundo del análisis de valores. Su corte de pelo al estilo Yul Brynner, como él mismo lo describía, surgió en esa época después de que un incendio en su apartamento le dañara el pelo y se afeitara el resto, según sus memorias de 1997.

Fue contratado por Vickers Da Costa, una corredora de bolsa británica, para fundar una gestora de fondos taiwanesa, International Investment Trust. Viajó a las Bahamas para presentar oportunidades de inversión a Templeton, quien en 1986 le preguntó si estaría interesado en dirigir un fondo de mercados emergentes. Al año siguiente recaudaron US$100 millones de capital, cotizaron su fondo en la Bolsa de Nueva York y abrieron una pequeña oficina en Hong Kong para Mobius y dos analistas chinos. Comenzaron a invertir en seis lugares: Hong Kong, Filipinas, Singapur, Malasia, México y Tailandia.

“Se debe recordar que, en aquella época, la mayoría de los países no acogían con agrado la inversión extranjera”, señaló Mobius en una entrevista de 2022 con Barry Ritholz para la serie de pódcasts Masters in Business de Bloomberg. “Además, eran países socialistas o comunistas, como China y Rusia. Europa del Este estaba descartada, por supuesto. Así que solo teníamos seis mercados en los que invertir, y entonces empezamos a expandirnos. Poco a poco, los mercados se fueron abriendo. Y, al final, estábamos invirtiendo en unos 70 países diferentes de todo el mundo”.

La crisis de 1987

Tras perder un tercio del valor de su fondo en la crisis bursátil de octubre de 1987, durante su primer año en Templeton, Mobius diversificó su cartera hacia otros mercados, entre ellos Argentina, México, Indonesia y Rusia.

Mobius escribió más de una docena de libros sobre inversión y economía, entre ellos The Investor’s Guide to Emerging Markets (1994) y Passport to Profits (1999). Compartió reglas y aforismos como: “Si ves la luz al final del túnel, ya es demasiado tarde para comprar”.

En 1999, fue designado para formar parte del Foro Global de Gobierno Corporativo del Banco Mundial como copresidente de un grupo de trabajo sobre la responsabilidad de los inversionistas.

Mobius nunca se casó. En Passport to Profits, escribió que ser un “nómada a tiempo completo —una especie en peligro de extinción a la que admiro desde hace tiempo por su feroz independencia, su rechazo a someterse a las normas convencionales y su desesperado deseo de libertad—” tenía sus pros y sus contras.

“Aunque es probable que algunas personas sientan lástima por mí por no tener hogar, ni familia, ni una vida doméstica digna de mención”, escribió, “mi estilo de vida, algo excéntrico, me ofrece innumerables oportunidades de variedad, estímulo y creatividad”.