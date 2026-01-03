En una nueva escalada de tensiones con Caracas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó durante la noche una serie de ataques contra objetivos dentro de Venezuela, entre ellos instalaciones militares, según adelantaron fuentes de su Administración a la cadena CBS News.
Las primeras horas de la madrugada del sábado estuvieron marcadas por explosiones y sobrevuelos en las cercanías de Caracas. Poco después, funcionarios estadounidenses confirmaron a CBS News que esos impactos correspondían a bombardeos autorizados por Trump en territorio venezolano.
Fuentes citadas por Fox News precisaron que los ataques aéreos se concentraron en varios puntos estratégicos, con especial énfasis en la franja costera alrededor de La Guaira, en las inmediaciones del aeropuerto de Maiquetía y en áreas donde se ubicarían posibles objetivos militares clave del gobierno de Nicolás Maduro.
En un primer momento, otros medios estadounidenses se limitaron a informar que Washington estaba al tanto de las detonaciones registradas en Venezuela, sin atribuirlas oficialmente a una operación ordenada por la Casa Blanca, lo que alimentó la incertidumbre sobre el origen de las explosiones.
El Ejecutivo venezolano calificó las acciones como una “gravísima agresión militar” de Estados Unidos contra zonas civiles y militares en los estados Miranda, Aragua, La Guaira y en Caracas. En respuesta, anunció el despliegue del comando para la defensa integral de la nación y llamó a la población a mantenerse en alerta.
El impacto regional no se hizo esperar. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó la “profunda preocupación” de su Gobierno por las detonaciones registradas en Caracas y otras ciudades venezolanas, advirtiendo sobre la consecuente escalada de tensión en toda la región.
Maduro, por su parte, se mostró confiado en una entrevista difundida el jueves. "El sistema defensivo nacional ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios", dijo el mandatario.
Trump afirmó el lunes que Estados Unidos había destruido una zona de atraque utilizada por embarcaciones acusadas de participar en el narcotráfico en Venezuela, lo que sería el primer ataque terrestre estadounidense en suelo venezolano.
Explosiones en Caracas durante la madrugada
Trump acusa a Maduro de estar al frente de una amplia red de narcotráfico, señalamiento que Caracas niega al alegar que Washington quiere derrocarlo para apoderarse de las reservas de petróleo del país, las más grandes del planeta.