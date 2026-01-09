El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que decidió cancelar una segunda ola de ataques militares que tenía inicialmente prevista contra Venezuela, al considerar que la cooperación reciente de Caracas vuelve innecesaria una nueva escalada.

En declaraciones difundidas a través de su red social Truth Social y en una entrevista con Fox News, el mandatario sostuvo que la liberación de presos políticos por parte de Venezuela constituye una señal clara de distensión.

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su ‘búsqueda de la paz’. Es un gesto muy importante e inteligente”, escribió.

Trump explicó que, gracias a estos avances, la segunda ola de ataques “parece innecesaria”, aunque advirtió que los buques estadounidenses desplegados en el Caribe permanecerán en la zona por razones de seguridad.

“Estados Unidos y Venezuela están trabajando conjuntamente, especialmente en la reconstrucción -de una forma mucho mayor, mejor y más moderna- de su infraestructura de petróleo y gas”, agregó.

Inversiones petroleras y agenda en la Casa Blanca

El presidente también anunció que las principales petroleras estadounidenses invertirían al menos US$ 100,000 millones en proyectos vinculados a la extracción y modernización del sector energético venezolano. Según dijo, este viernes se reunirá en la Casa Blanca con representantes de esas compañías para coordinar los próximos pasos.

Estas afirmaciones fueron reforzadas en una entrevista con el conductor Sean Hannity, en la que Trump adelantó que la próxima semana recibirá en Washington a la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien describió como “una buena persona”.