“Los carteles están dirigiendo México. Es muy muy triste de ver y darse cuenta de lo que ha pasado en ese país”, dijo el presidente de EE.UU. Foto: EFE/EPA/Alexandre Drago
Redacción Gestión
El presidente de EE.UU., Donald Trump, manifestó este jueves que están por iniciar ataques terrestres contra carteles del narcotráfico, que según afirmó «están dirigiendo México».

«Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles», aseguró Trump en una entrevista con la cadena Fox News.

Sus declaraciones se producen ay traerlo ante un Tribunal Federal en Nueva York para juzgarlo por «narcoterrorismo».

«Los carteles están dirigiendo México. Es muy muy triste de ver y darse cuenta de lo que ha pasado en ese país. Pero los carteles lo están dirigiendo y están matando a 250.000 ó 300.000 personas en nuestro país cada año», añadió el republicano en la entrevista emitida hoy.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (Mario Guzmán / EFE)
Críticas al control de los carteles en México

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha dicho que combatirá con mano dura el tráfico de estupefacientes, especialmente el de fentanilo procedente de México y se ha ofrecido a enviar al Ejército estadounidense para atacar al narcotráfico.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha declinado estas propuestas argumentando que México es un país soberano y que su Ejecutivo apuesta por una solución pacífica.

El pasado domingo, Trump alabó a su homóloga mexicana pero consideró que la mandataria «está preocupada» y «tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México».

«Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México», dijo el magnate neoyorquino un día después de la operación para apresar a Maduro.

Trump y su Gabinete han insistido en los últimos días en que Washington no dudará en usar su poderío militar para defender su seguridad nacional, la cual considera amenazada por los carteles mexicanos.

Elaborado con información de EFE

