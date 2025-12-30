La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este martes su rechazo a las recientes acciones de Estados Unidos en Venezuela y reafirmó la posición histórica de su país en contra de cualquier forma de intervención extranjera, al tiempo que instó a que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tenga un papel “mucho más protagónico” frente a este tipo de conflictos.

“Lo que nosotros tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones. Y menos pues militares. Esa es la Constitución de nuestro país y eso es lo que vamos a seguir defendiendo”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones se dieron luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara el lunes que su país realizó una acción militar contra un muelle en Venezuela que, según afirmó, era utilizado para el cargamento de drogas, sin brindar mayores precisiones.

De acuerdo con un reporte de The New York Times, la operación habría sido ejecutada mediante drones y tuvo como objetivo un muelle portuario presuntamente vinculado al Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano, que sería utilizada para almacenar estupefacientes y coordinar su traslado por vía marítima.

Llamado a una salida diplomática

Sheinbaum subrayó que los conflictos internacionales deben resolverse a través del diálogo, la diplomacia y los mecanismos multilaterales, y consideró que la ONU debe asumir un rol más activo para evitar una escalada de violencia. “Como hemos dicho, Naciones Unidas tiene que tomar un papel mucho más protagónico en estos casos“ , enfatizó.

México ha sostenido históricamente una política exterior basada en la no intervención en los asuntos internos de otros Estados y en la búsqueda de soluciones pacíficas. En el caso venezolano, ha evitado respaldar sanciones unilaterales o acciones militares, apostando por procesos de negociación entre las partes involucradas.

La presidenta Sheinbaum ya había manifestado su disposición a convocar a países de América y otras regiones para explorar una salida pacífica a los conflictos en Venezuela. Foto: EFE/José Méndez.

Política exterior alineada con la Constitución

Desde el inicio de su Gobierno, en octubre de 2024, Sheinbaum ha reiterado que su administración mantendrá una política exterior “congruente” con la Constitución mexicana, priorizando la paz, el respeto al derecho internacional y el fortalecimiento del multilateralismo.

La semana pasada, la presidenta manifestó su disposición a convocar a países de América y otras regiones para explorar una salida pacífica a los conflictos en Venezuela y en la región. En ese contexto, el canciller venezolano, Yván Gil, agradeció recientemente a Sheinbaum por su llamado a la ONU ante el aumento de las tensiones entre Washington y Caracas, en medio de un despliegue militar estadounidense sin precedentes en el Caribe y el endurecimiento del discurso del presidente Trump.

