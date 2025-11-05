La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció al hombre que la acosó mientras realizaba un recorrido a pie por el centro histórico de la Ciudad de México (CDMX).

“Presenté la denuncia, es una querella que mandé por escrito a la Fiscal de Justicia de la Ciudad de México y ya veré con ella, sin privilegios, para poder firmarla ante (el) Ministerio Público”, informó la mandataria durante su habitual conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum precisó que no fue consciente de lo que estaba pasando hasta que su equipo de seguridad apartó al hombre, quien luego fue detenido, y posteriormente cuando vio los videos del incidente.

Durante la jornada del martes 4 de noviembre, la mandataria mexicana, mientras realizaba un recorrido cerca del Palacio Nacional, un hombre, en presunto estado de embriaguez, se acercó a la presidenta e intentó besarle el cuello y abrazarla por la espalda.

Sheinbaum tenía programado asistir a la primera reunión nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Asimismo, ante los cuestionamientos de por qué iba caminando a dicho evento, la presidenta explicó que si realizaba ese mismo trayecto en automóvil tardaría veinte minutos y “a pie” serían cinco minutos.

Elaborado con información de EFE.