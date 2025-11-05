La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este martes en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este martes en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

mientras realizaba un recorrido a pie por el centro histórico de la Ciudad de México (CDMX).

“Presenté la denuncia, es una querella que mandé por escrito a la Fiscal de Justicia de la Ciudad de México y ya veré con ella, sin privilegios, para poder firmarla ante (el) Ministerio Público”, informó la mandataria durante su habitual conferencia de prensa matutina.

, y posteriormente cuando vio los videos del incidente.

LEA TAMBIÉN: México anuncia que será la sede de la cumbre de la APEC en 2028

Durante la jornada del martes 4 de noviembre, la mandataria mexicana, mientras realizaba un recorrido cerca del Palacio Nacional, un hombre, en presunto estado de embriaguez, se acercó a la presidenta e intentó besarle el cuello y abrazarla por la espalda.

Sheinbaum tenía programado asistir a la primera reunión nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

LEA TAMBIÉN: Acciones de Grupo México caen tras oferta de Larrea por Banamex de Citi

Asimismo, ante los cuestionamientos de por qué iba caminando a dicho evento,

Elaborado con información de EFE.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez

TE PUEDE INTERESAR

Crece el caos aéreo en EE. UU. tras el cierre del gobierno: lista de aeropuertos con más retrasos y cancelaciones
José Jerí no prevé que situación con México afecte las relaciones comerciales
Embajada de México suspende atención tras ruptura de relaciones diplomáticas con Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.