A Citibanamex branch in Mexico City, Mexico, on Friday, May 26, 2023. Citigroup Inc. plans to sell shares of its Banco Nacional de Mexico SA unit in an initial public offering, ending talks for a potential $7 billion divestiture to a local buyer in a deal that faced complications from Mexico's president.
El multimillonario mexicano Germán Larrea ofreció comprar el control total de Banamex, filial de Citigroup Inc., a un precio ligeramente superior al que su rival había propuesto por una participación minoritaria. Aun así, sigue siendo una apuesta arriesgada.

