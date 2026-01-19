Un empresario chino, quien tiene arresto domiciliario, visitó Palacio de Gobierno en tres ocasiones a pesar de su situación legal.

Se trata de Ji Wu Xiaodong, un empresario de 71 años quien se encuentra investigado por presuntamente pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de madera en la selva peruana, especialmente en Madre de Dios, reveló Cuarto Poder

Según el dominical, en 2022 se realizó una audiencia judicial en Madre de Dios donde se le acusó de comercializar ilegalmente madera. Un año antes, en 2021, su casa en Lima fue allanada por la Fiscalía y Policía Nacional del Perú (PNP).

Tras ello, se le impuso una mandato de prisión preventiva, medida la cual fue apelada y quedó en revisión. En este proceso, Ji Wu salió del Perú el 18 de agosto de 2022 rumbo a Estados Unidos y, fuera del país, la prisión preventiva fue confirmada, para luego ser sustituida en 2024 por detención domiciliaria por 24 meses

Una resolución judicial dispuso que el arresto domiciliario se ejecute con acompañamiento de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Sin embargo, fuentes fiscales señalaron que la medida no se habría cumplido.

Reuniones en Palacio de Gobierno

A pesar de esta medida, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, Ji Wu Xiaodong ingresó tres veces a Palacio de Gobierno acompañado por el empresario Zhihua Yang, con quien recientemente se reveló que se reunión con el presidente José Jerí.

Las visitas se realizaron el 12 y 29 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, las cuales registradas como “reuniones de trabajo”. El empresario fue recibido por funcionarias del área de comunicaciones de Palacio de Gobierno.

Una de ellas, identificada como Joana Ocampo, jefa de la jefa de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de Palacio de Gobierno, fue contactada por el dominical para que de detalles acerca de este hecho, pero no obtuvieron respuesta.

Asimismo, fuentes periodística indicaron, según señaló Cuarto Poder que Ji Wu Xiaodong se reunión con el presidente José Jerí, aunque no se encuentran consignadas en la agenda pública presidencial.

Por otro lado, el equipo periodístico fue en busca de Ji Wu Xiaodong en su domicilio que figura en Reniec. Sin embargo, la vivienda parece estar abandonada y los vecinos reportaron que ocasionalmente registra movimientos