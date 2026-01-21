La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) modificó el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios con el objetivo de adecuar las disposiciones sobre la franja electoral, el registro de proveedores y la distribución de tiempos y espacios durante las elecciones primarias, generales, regionales y municipales.

La medida fue aprobada mediante la Resolución Jefatural N.° 000009-2026-JN/ONPE, que introduce cambios en los artículos 52, 56, 64 y 67 del reglamento vigente, en concordancia con la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y la normativa electoral aplicable.

Entre las principales modificaciones, se establece que la franja electoral para elecciones primarias tendrá una vigencia de15 días hasta dos días antes de la votación, y que las organizaciones políticas con candidaturas inscritas accederán de manera gratuita a espacios en radio, televisión y medios digitales, incluidos hasta tres redes sociales por día, con el propósito que difundan sus planes de gobierno.

Asimismo, precisó que la distribución de los recursos y tiempos será igualitaria, pero variará según la modalidad de elección interna que utilice cada organización política, ya sea con participación de afiliados y no afiliados, a través de afiliados o delegados, tanto para elecciones generales como para regionales y municipales.

La norma también regula el sorteo público del orden de aparición de las organizaciones políticas en la franja electoral para los comicios regionales y municipales, procedimiento que será realizado por la ONPE en acto público, con participación de personeros, notario y representantes de los organismos electorales.

En cuanto al registro de proveedores de publicidad, que ahora incluye no solo a medios radiales y televisivos, sino también a medios digitales, como agencias, creadores de contenido e influencers, quienes deberán cumplir requisitos y asegurar la difusión diaria de propaganda electoral.

Finalmente, la ONPE elaborará un catálogo de tiempos y espacios disponibles, con los costos y montos asignados a cada organización política, y recordó que el uso de dichos recursos será de responsabilidad exclusiva de cada agrupación.