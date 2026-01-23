El Ministerio del Interior informó que declaró la nulidad del proceso de contratación para la adquisición de un avión multipropósito destinado a la Policía Nacional del Perú, cuyas acciones se iniciaron antes de esta gestión.

“Esto se efectúa luego de recabar la información de las instancias pertinentes y de seguir el debido procedimiento establecido en el marco legal. En este sentido, no se suscribió ningún contrato ni se generó gasto al Estado”, precisó en un comunicado.

Asimismo, indicó que “en aras de la transparencia, se adoptaron las acciones correspondientes, solicitando la intervención de la Contraloría General de la República y de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior, siguiendo el procedimiento estrictamente establecido para poder declarar la nulidad conforme al marco legal”.

Añadió que con la resolución que declara la nulidad del procedimiento, se ha dispuesto que se comunique lo resuelto a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, al órgano de Control Institucional y a la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior, para las acciones correspondientes en el marco de sus competencias.

Finalmente indicó que desde el Ministerio del Interior, reafirmamos nuestro compromiso de adoptar las acciones para que todas las contrataciones se realicen en el marco de la ley, con transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

¿Qué pasó con la compra del avión?

La empresa Aero Express FZE, con sede en Emiratos Árabes Unidos, ofreció al Estado peruano un avión AN-74 “recién salido de fábrica”, sin embargo esta operación no podía concretarse, según revelo en noviembre pasado La República.

El problema es que, según infomó el embajador de Ucrania en el Perú, Yuriy Polyukhovych, es imposible dicha venta por parte de esa empresa, ya que, los aviones Antonov solo se fabrican en Ucrania y que su producción del modelo AN-74 cesó en 2014. Polyukhovych también advirtió que ninguna empresa fuera de Ucrania tiene autorización para fabricar aeronaves AN, lo que refuerza las sospechas sobre la legitimidad del proveedor.

Además, el último avión AN-74 fabricado en Kharkiv en 2014 costaba unos US$ 30 millones. Sin embargo, el Mininter aceptó una cotización de US$ 63.9 millones, más del doble del valor de mercado.