La medida fue aprobada mediante Decreto Supremo en el Consejo de Ministros y dispone que la Policía Nacional del Perú (PNP) continúe a cargo del control del orden interno. Foto: GEC.
El prorrogó por 30 días calendario el estado de emergencia en , periodo contado a partir del 21 de enero, como parte de las acciones para enfrentar la inseguridad ciudadana y la .

La medida fue aprobada mediante Decreto Supremo en el Consejo de Ministros y dispone que la Policía Nacional del Perú (PNP) continúe a cargo del control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que reforzarán las labores de patrullaje y operaciones en zonas priorizadas según mapas del delito e inteligencia policial.

Asimismo, el Ejecutivo amplió el por 60 días en las provincias de Tumbes y Zarumilla (Tumbes), así como en Trujillo y Virú (La Libertad), regiones donde se busca contener los altos índices de violencia y delitos.

Durante el periodo de emergencia, se mantiene la restricción de derechos constitucionales como la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito, conforme al artículo 137 de la Constitución. Además, se reforzarán las medidas excepcionales en materia de seguridad e inteligencia, control territorial y control penitenciario, junto con acciones estratégicas para fortalecer la respuesta del sistema de justicia.

