¿La vinculación con Dennis Melka, líder del Grupo Melka acusado de deforestar los fundos donde hoy opera Ocho Sur, los ha perjudicado para cerrar acuerdos comerciales?

No tenemos relación con Dennis Melka. Las hectáreas de agricultura en Ucayali obviamente tuvieron cobertura boscosa antes. Nosotros no hemos tumbado un árbol ni queremos hacerlo en nuestros fundos. Un estudio que hicimos el año pasado dice que ahora tenemos 400 más hectáreas de bosque que en ese año. Los fundos tienen 10 mil hectáreas de palma, pero hay otras que también fueron deforestadas por los anteriores dueños para sembrar palmas. Nosotros no hemos sembrado nada.

Los dos fundos donde operan en Ucayali los adquieren mediante un fideicomiso en 2016, después de que el Grupo Melka se desligara de ellos. Para ese año la polémica sobre la deforestación ya era pública. ¿Al momento de ingresar a la subasta no asumieron que cargarían con ese pasivo a futuro?

En 2016 Melka quebró y perdió todo su capital invertido. Fueron tres subastas. Nuestros accionistas ofrecieron el valor de la deuda y compraron las tierras. Obviamente no podemos cambiar el pasado, tenemos una gran parte del bosque peruano perdida, pero sí podemos impactar positivamente hacia el futuro. Yo no estaba porque llegué en 2019, pero creo que fue una inversión correcta. Tenemos una producción de clase mundial: en 2022 producimos el 60% del valor económico de exportación en Ucayali. Es un muro económico contra la deforestación. Yo sé que todavía hay críticas, pero no conocen los terrenos. Cuando traemos visitantes se quedan con los ojos abiertos. No pueden creer la transformación.

Cuando dice “nuestros accionistas” se refiere a Peruvian Palm Holdings, ¿cierto? ¿Melka no formaba parte de esa compañía también?

Los accionistas de Peruvian Palm Holdings son todos americanos. Anholt y Amera son los más grandes. No tienen nada que ver con Melka. Antes de 2016, Melka y sus inversionistas tenían todas las acciones. En 2019 el resto de accionistas decidió comprarle sus acciones porque no queríamos que siga en el proyecto por razones reputacionales. Desde 2016 Dennis no tenía un rol decisor. No hay ningún secreto.

Aparte de la investigación fiscal, la Contraloría ha publicado tres informes que los dejan mal parados. Uno de ellos indica que la autorización de cambio de suelo fue otorgada de manera irregular por el Gobierno Regional de Ucayali. Los otros aluden favorecimientos para adecuarse a normas ambientales y que la OEFA no los fiscalizó correctamente ¿Qué pueden responder ante todo esto?

Como norteamericano, me parece raro que la Contraloría escriba reportes sobre una empresa. No soy abogado, pero sus informes son copy paste de acusaciones mediáticas de años pasados. No hay nada nuevo en sus reportes. No acuso a nadie de nada, pero se me hace extraño. Las autoridades que dieron las autorizaciones son responsables, pero fueron en dos administraciones distintas. El Gore y la OEFA tienen responsabilidad. Cuestionan a la OEFA cuando es quien más refuerza las leyes. Vienen cada mes a nuestras instalaciones a inspeccionar. Tenemos confianza de que si encuentran cosas ilegales tomarán acciones, pero no es el caso.

La agenda futura en Ucayali

¿Qué planes contempla Ocho Sur para este 2023 en Perú y en los próximos años? ¿Expandir sus hectáreas está incluido?

No contemplamos expandirnos. Sembrar palmas no es nuestro negocio. Hemos invertido US$ 150 millones en mejorar la productividad y en nuestra fábrica 100% renovable. Seguiremos invirtiendo en ello. Creo que producimos más del doble por hectárea que el resto de Ucayali. Estamos en la región para traer sistemas de alto rendimiento sin impactar en los bosques.

¿Cómo les fue en el año 2022 con la venta de palma aceitera?

El 2022 fue un año excelente para todos porque el aceite de palma tuvo precios bastante altos. Nuestras ventas del año pasado bordearon los US$ 70 millones. En 2021 fueron menos de US$ 53 millones. Es un crecimiento importante para nosotros.

¿Qué tan grande es el mercado de aceite de palma peruano?

En comparación a países vecinos, como Colombia y Ecuador, el mercado peruano es menor. Acá consumimos más aceite de soya, pero hay alrededor de 100 mil hectáreas de palma con fábricas que producen aceite. Nosotros solo tenemos 10 mil hectáreas. La mayoría se exporta hacia Norteamérica y Europa. Contamos con tres empresas: OchoSur P, OchoSur U y Servicios Agrarios de Pucallpa. Dos fundos de palma y una planta de extracción. Son 100% peruanos, pero nuestros accionistas son de Estados Unidos.

¿Las comunidades también son proveedores?

Tenemos 500 proveedores locales. Sus fundos están identificados en Global Forest Watch para aseguraros que no son áreas deforestadas. Nuestro estándar es que sean terrenos no deforestados después de 2015. También hay cientos de pequeños productores que nos venden a nosotros. En general, el sector es informal, nuestra política es comprarle a formales. Si se acerca un informal, podemos apoyarlo con nuestro equipo contable.

¿Y cómo se les paga?

Compramos los frutos enteros. Cada uno tiene un 25% de aceite que extraemos. Les pagamos el 18% del precio internacional del aceite de palma. El año pasado estaba alrededor de US$ 1,300. Ahora está en US$ 800. Creo que pagamos tres veces a la semana. Es un buen negocio para los agricultores.

Datos