Hasta el momento, los registros proporcionados por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), revelan 16,582 hectáreas de cultivos perdidos y 33,954 hectáreas de cultivos afectados en todo el país, mientras el Midagri detalla que son 50,000 hectáreas dañadas (34 mil afectadas y 16 mil perdidas).

El ingeniero agrónomo Guillermo Sánchez, docente de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), explicó que el impacto del ciclón Yaku es diferente en los tipos de productores: pequeños, medianos y grandes, siendo los dos últimos dedicados a la agroexportación.

Según mencionó a gestion.pe, los pequeños productores (hasta 10 hectáreas) con cultivos en la parte baja de los valles son los más perjudicados y los que se ubican en las zonas medias y altas sus canales de riesgo, en su mayoría, también sufrieron daños.

En esa línea, afirmó que la recuperación no será tarea fácil pues tienen que esperar que los terrenos se sequen para poder iniciar la siembra.

Sin embargo, mencionó que algunos cultivos pueden recuperarse con mayor facilidad siempre y cuando que no reporten problemas sanitarios como las plagas que y fuertes lluvias no vuelvan a inundar sus cosechas. “Son los cultivos anuales como el maíz, frejol, pallares y algodón . Otra opción son las hortalizas, pero sería en la costa ”.

No obstante, el ingeniero agrónomo dijo que si no se realiza un encauzamiento de los ríos y quebradas será difícil que la recuperación sea rápida.

En el caso de los medianos productores (de 50 a 100 hectáreas), dedicados al cultivo de exportación como palto, mango y cítricos, señaló que también han sido afectados. “ Probablemente migren a otros cultivos anuales de corto periodo vegetativo para recuperarse , pero hay muchos que están familiarizados con estos productos de exportación”, dijo el docente de la Facultad de Agronomía.

Respecto a los grandes agricultores (de 100 hectáreas a más) la situación es totalmente diferente. “Casi no han sufrido un colapso en sus áreas agrícolas. Ellos casi no riegan con agua de ríos, salvo Chavimochic, pero después Ica, Piura y Lambayeque usan agua de pozo. Tienen alta tecnología que es el sistema de agua por goteo y sus campos no son inundados”, manifestó.

El desborde del río Serrán dejó bajo el agua cientos de cultivos en el distrito de Morropón, en Piura. (Foto: Julio Reaño/@Photo.gec).

Un panorama de pérdidas en la pequeña agricultura y en la producción destinada a la exportación a raíz del ciclón Yaku coincide Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), quien señaló que esto impacta en los precios de los productos en los mercados debido a la reducción de la producción y el bloqueo algunas carreteras a causa de las lluvias, inundaciones y huaicos.

Mencionó que el efecto de este evento climático atípico, desde Tumbes hacia Ica y parte de la sierra, ha ocasionando daños en los cultivos como el arroz, banano orgánico, hortalizas, papa, legumbres, entre otros. Precisó que se está terminando la temporada de uva y arándanos de exportación, y ahora se empezará la temporada de cítricos, palta Hass, granada y espárrago.

“No es que se haya terminado la temporada de cosecha y podamos recuperar rápido son diversas regiones y ahora se viene El Niño costero, y el gran problema que tenemos es que lamentablemente son fenómenos que se van repitiendo cada vez más frecuente, y es increíble que el país no se haya preparado ”, remarcó a gestión.pe.

Tras las lluvias intensas e inundaciones, agricultor paseo por sus cultivos dañados en Íllimo, en Lambayeque. (Foto: Julio Reaño/@Photo.gec).

Amaro Alzamora comentó que pese a que el gobierno liderado por Dina Boluarte tenga pocos meses ya se deben desarrollar soluciones de corto, mediano y largo plazo en conjunto con el Congreso, los gobiernos regiones y locales, y el sector privado.

En esa línea, el nuevo titular de la AGAP calificó de “insuficiente” la medida de entrega de Seguro Agrario Catastrófico y el Seguro Agropecuario Cofinanciado de apoyo a los productores agrícolas afectados por las inundaciones y el ciclón Yaku. Demandó que se trabaje en infraestructura que es lo que necesita el agro como reservorios, plantas de tratamiento de aguas servidas y canales.

El presidente de la AGAP sostuvo que se tiene que atender a los pequeños agricultores, pero también a los productores dedicados a la exportación debido a que este rubro genera divisas.

“La agroexportación está luego de la minería, imagínense si se afecta. El Perú ha perdido el carácter productivo para la regulación agraria que lo hace menos competitivo”, acotó.

Ante El Niño costero, expresó que a diferencia de los otros fenómenos climatológicos anteriores, el Perú atravesaba por un panorama político más estable, lo contrario a la actualidad.

“Tenemos que recapacitar como país. Si mantenemos un clima de confrontación, de poner lo ideológico y lo político por encima de los intereses nacional y productivos, nos va ir muy mal”, agregó.

¿Caerá producción agrícola en Tumbes, Piura y Lambayeque?

Para Fernando Cilloníz, exgobernador regional de Ica, el daño agronómico tras el ciclón Yaku “no es grande” en comparación al impacto negativo de lo material como las parcelas que fueron arrastradas por los desbordes.

“Se habla de 12 o más de 15 mil hectáreas [afectadas]. Si fuera el caso de 100 mil hectáreas, aunque parezca mentira, el agricultor solo cultiva 2 o 3 millones de hectáreas”, dijo.

“ El resultado es más favorable que desfavorable . El agua llena los reservorios y eso es bueno para los próximos meses. El daño rural no es tan severo como el daño urbano que responde a la pésima localización de los centros poblados”, agregó.

Cilloníz informó que la cosecha de la uva, mango, arándanos en el norte ya había culminado cuando aparecieron las lluvias intensas y recién el cultivo de palta está iniciando por lo que no habrían problemas. En esa línea, consideró que no hay un fuerte impacto por el ciclón Yaku.

“ No hay mucho daño en el mes de marzo, eso hay que destacarlo . Si la lluvia hubiera sido en diciembre- enero, el daño a la uva de mesa hubiera sido mucho mayor y el mango también porque son meses pico de cosecha. En el caso del arándano, los meses pico son setiembre y octubre, y en ese tiempo no hubieron lluvias, hasta se habló de una sequía”, indicó.

Mientras el COEN y Midagri indican que son miles de hectáreas afectadas y perdidas tras el paso del ciclón Yaku. l(Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)

En otro momento, señaló que el arroz sería un cultivo que podría recuperarse con facilidad al necesitar en cantidad el recurso hídrico. Mencionó también que el plátano tampoco se perdería si se cuenta con un sistema de drenaje. “El daño agrícola no es tan severo como el daño de infraestructura como puentes, carreteras y pueblos, eso sí. La producción agrícola no va caer en Tumbes, Piura y Lambayeque ”, citó.

El también ingeniero manifestó que el fenómeno de El Niño costero débil y Niño Global anunciado por el Ejecutivo causará el mismo impacto al agro tal como ocurrió con el ciclón Yaku.

“Son los cultivos ribereños los que están expuestos. Sugiero contratar maquinarias y poner un pool de estos equipos en cada cauce del lado del Pacífico y del Atlántico haciendo espacios para que cuando ocurra crecida esto fluya. No hay tiempo para hacer defensas ribereñas. Hay que darle salida al mar”, sostuvo.

“ En el 2023 vamos a exportar más que en el 2022 y no habrá escasez de alimentos porque habrá agua . Ha bajado el precio de la urea. No habrá problemas de producción alimentaria . Lo que necesita el agricultor es más agua y por eso se requiere construir reservorios y tener agua todo el año. Los que tenemos ya se llenaron”, destacó.

¿Cuál es el riesgo sanitario en los sembríos del país?

Los tres especialistas coincidieron en que otro riesgo para que los cultivos no puedan recuperarse es el sanitario. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó a gestion.pe cuáles son las plagas y enfermedades en cultivos que se reportan a nivel nacional y que de no existir un control conllevaría una problemática.

Como se conoce, la campaña agrícola en el Perú, se inició en agosto del 2022 y termina en julio de este año. El Senasa aclaró que la ocurrencia de plagas debido a altas precipitaciones aparece una vez que estos eventos climatológicos, tipo el ciclón Yaku y los fenómenos Niño costero y Niño Global, culminan.

“Generalmente, las plagas que son potenciadas por estas condiciones son las langostas y los roedores . Para ambos casos, la evaluación de la situación y cómo afectaría a la producción nacional, debe darse culminadas las lluvias, es decir en mayo”, mencionó la institución.

En ese sentido, el Senasa informó que viene organizando la unidad de evaluación que ingresará a las zonas principalmente de la costa norte para realizar el trabajo correspondiente, y organizar acciones de control preventivo con la finalidad de detener las posibles irrupciones que puedan presentarse.

A continuación, las plagas:

PLAGA SITUACIÓN ACCIONES DEL SENASA Achatina fulica o caracol gigante africano Plaga común, presente en las zonas tropicales del país Lleva a cabo acciones de evaluación poblacional de la plaga, capacitación de personas en el manejo integrado, y se brindan insumos plaguicidas para acciones puntuales de control a manera demostrativa. Langosta Actualmente en estado solitario, sin causar mayores daños a cultivos o vegetación silvestre Implementa acciones de evaluación poblacional de la plaga, capacitación de personas en el manejo integrado, y se brindan insumos plaguicidas para acciones puntuales de control a manera demostrativa. Fusarium oxysporum f.sp. cubense R4T Plaga cuarentenaria, contenida en incursiones en el valle del rio Chira en Piura. Lleva a cabo acciones de evaluación de la plaga, capacitación de personas en bioseguridad, y se llevan a cabo acciones de control y erradicación de plantas positivas. Tecia solanivora Plaga bajo control oficial, actualmente trabajando su erradicación en Cajamarca y La Libertad Ejecuta acciones de evaluación poblacional de la plaga, y acciones de control químico para su eliminación tanto en campo como en almacén. Mosca de la fruta Se encuentra ampliamente distribuida en todas las regiones del país donde se cultiva o se tiene la presencia de frutas u hortalizas Implementa diferentes campañas de control con la finalidad de reducir los niveles poblacionales de la plaga que garantice la exportación de frutas sanas que no sean rechazadas en los mercados de destino y nos garantice a nivel nacional, el consumo de fruta de calidad. Phytophthora infestans o rancha de la papa Plaga cuarentenaria Viene desplegando acciones permanentes en campo, a fin de resguardar la producción, preservar la seguridad alimentaria e incrementar el consumo de este tubérculo andino en todo el país, logrando beneficiar a 16,323 pequeños productores dedicados a este cultivo. Roedores de campo Plaga que aparecería en las zonas rurales ante las malas condiciones de producción e higiene (no limpiar los canales de riego y el desorden); así como el inadecuado almacenamiento de productos Una vez que los agricultores reporten la presencia de roedores, el Senasa tomará las acciones oportunas, en resguardo de la sanidad de los cultivos de la zona.

Por su parte, el agrónomo Guillermo Sánchez de la UNALM indicó que tras los eventos climáticos como el ciclón Yaku y los fenómenos Niño costero y Niño Global se puede propiciar un nuevo problema sanitario específico en los cultivos.

Recordó que en El Niño (1993-1994), apareció el gusano rosado que es una plaga del cultivo del algodonero; mientras en El Niño (1997-1998), se reportó la mosca blanca (costa central) y los grillos y la langosta (costa norte); y en El Niño costero (2017) el problema para los pequeños productores fueron los grillos.

“En estos momentos, no sabemos cuál será el impacto en cuanto a plagas y enfermedades de este fenómeno que está en curso. La figura es complicada si hablamos de un Niño costero y Niño Global. Los agricultores no solo estarán con problemas en este año sino al año siguiente. También habrá un impacto en los medianos y grandes productores”, anotó.

