Durante el 2022, P erú exportó US$ 11.8 millones en polos interiores de algodón, conjunto para mujeres en algodón por US$ 817,000; camisas de punto de algodón por US$ 34.2 millones, camisas de algodón con cuello abierto por US$ casi US$ 65 millones, además de tejido de punto de algodón , entre otros, cuyo crecimiento anual el año pasado, en cada uno, fue mayor al 100% según datos proporcionados por Adex.

Ya en ese año, según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la producción de algodón rama aumentó en más de 158%, por mayor superficie sembrada y cosechada en Piura, Ica y Lambayeque.

Así, en Piura, la principal zona de producción de algodón Pima, la campaña de siembra 2023-2024 se ha programado para el 15 de febrero al 31 de marzo 2023. De acuerdo a Franklin Suárez, especialista de la cadena de algodón del Midagri, se prevé que las hectáreas alcancen las 3,000, casi 500 hectáreas más que en la campaña anterior y el doble del 2021, pese a la carencia del recurso hídrico.

“Los relativos buenos precios de la campaña anterior han incentivado una mayor siembra, incluso hay productores de arroz que se han pasado al algodón”, dijo a gestion.pe. Durante el 2022, el precio del quintal bordeaba los S/ 180 aunque en un momento alcanzó los S/ 300. Ahora alcanza los S/ 120.

Aunque el especialista también anotó que un inconveniente que se está presentando es la limitación de disponibilidad de financiamiento pese a que, de acuerdo a Agrobanco, se estuvo evaluando una alternativa de financiamiento junto con las empresas del sector aunque todavía no se ha llegado a ningún acuerdo.

Al respecto, Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) estimó un crecimiento ‘ligero’ de áreas de algodón, pues pese a que el rubro textil no repetirá el éxito de exportaciones del 2022 (alcanzó los US$ 477 millones en total), la menor producción del cultivo en China y la India, debido a factores geopolíticos y climáticos, impulsaría el precio internacional.

Hasta el año pasado, no obstante, el Banco Mundial proyectó que el precio internacional del algodón para el 2023 -tras el impacto de la guerra Rusia y Ucrania- la cotización se contraería un 6%, aunque hasta ese momento no se reportaban factores climáticos adversos. Ante un escenario internacional de incertidumbre, algunos productores menores, como España y Grecia han empezado a formar alianzas. Ambos países han registrado una marca colectiva para hacer frente a las normas de sostenibilidad y economía circular de la Unión Europea.

A nivel de Perú, algodoneros han iniciado una cruzada para asociarse con sus pares de Brasil a fin de llevar su producto al mercado Chino, uno de los gigantes en la producción del oro blanco.

En Ica

Mientras que en Ica, la segunda zona de mayor producción -se cultiva en Palpa, Nazca e Ica-, las siembras del algodón Tanguis y fibra larga son adelantadas y comenzarán a instalarse de marzo a junio. Ahí también se prevé un incremento de hectáreas pero menor al crecimiento de años anteriores.

Durante la anterior campaña, el número de hectáreas alcanzó las casi 8,000 más del doble que en la temporada de siembra 2021-2022, siendo Pisco y Chincha las zonas donde las áreas aumentaron más rápido de acuerdo a datos de la Dirección Regional Agraria.

Una ventaja de esta zona es que alberga a las principales empresas de confección -Textil del Valle, Textil Sourcing Company, CMT del Sur- que fabrican prendas a marcas exclusivas, como la canadiense Lululemon o la francesa Lacoste.

“Lo que esperamos es que este año Perú sume al menos 13,000 hectáreas. En 2022 la proyección fue solo solo de 12,000″, anotó Castillo.