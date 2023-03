La lluvias registradas en el norte del país por el ciclón Yaku también podrían impactar en las agroexportaciones peruanas. Al respecto, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez, detalló que no se espera un impacto importante en el campaña de arándanos, pero sí en la de paltas y uvas.

“El restablecimiento del tránsito en el puente Sechín en Casma, la semana pasada, ayudó a normalizar la fluidez de la carga del norte peruano. Ya se está cerrando la campaña de arándanos y esperamos que el daño no sea tan grande; pero hay una preocupación por las campañas de las paltas y las uvas”, dijo Pérez durante la conferencia de prensa en la que se dieron detalles del 21° Almuerzo Agroexportador a realizarse el 13 de abril.

Precisó que en el 2022 las agroexportaciones sumaron cerca de US$ 10,000 millones, lo que representó un crecimiento de 12.3% respecto al 2021.

Además, un total de 2,734 empresas exportaron a una serie de mercados, cuyo ranking fue liderado por Estados Unidos, el segundo socio comercial de Perú. También se exportaron 660 productos, resaltando por valor FOB los arándanos, uvas, paltas y espárragos; y por crecimiento, los alimentos funcionales como los granos andinos, café, cacao, conservas de hortalizas, nueces amazónicas y jengibre.

“Este año será complejo por los fenómenos climatológicos ya mencionados. La Comisión Multisectorial EFEN cambió el estado de sistema de alerta de vigilancia a alerta de El Niño Costero, pero la oferta agraria peruana es muy demandada en el exterior con lo cual proyectamos que cerraría este año en US$ 10,608 millones”, sostuvo.

¿Cuáles son las regiones agroexportadoras afectadas por lluvias?

Pérez señaló que el ciclón Yaku y las inundaciones iniciaron en Tumbes y Piura y luego se extendieron a La Libertad, Lambayeque, Lima e Ica, las cuales son coincidentemente las principales regiones agroexportadoras del Perú.

Detalló que el año pasado estas regiones concentraron el 78% del total de las agroexportaciones, es decir, casi US$ 7,274 millones, de un total de alrededor de US$ 9,876 millones.

La Libertad realizó envíos por US$ 1,944 millones, Ica por US$ 1,628 millones, Piura por US$ 1,283 millones y Lambayeque por US$ 964 millones. En estas regiones los productos destacados fueron las uvas, arándanos, mangos, paltas, bananos y espárragos.

Preció que Lima cuenta con campos de cultivos en Barranca, Huaral y otras zonas, y realizó exportaciones por US$ 1,833 millones; en tanto la región Ica realizó envíos por más de US$ 1,628 millones, cuya oferta de cítricos, palta, espárrago, cebollas, fresas, páprika, entre otros, se han visto afectados por este fenómeno.

Detalló que de acuerdo a los datos de los gobierno locales del norte peruano, se estima que en Tumbes Piura y Lambayeque hay más de 23,899 hectáreas de cultivos afectados y 11,432 hectáreas de cultivos perdidos, sobre todo de algodón, arroz y banano.

