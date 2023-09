Michael Spoor, CEO de la compañía, explicó a Gestión que la meta es pasar de una capacidad de procesamiento de 45 a 90 toneladas métricas por hora, para lo cual se prevé invertir aproximadamente US$ 10 millones entre 2024 y 2025.

En concreto, se está construyendo una segunda caldera, que va a permitir alcanzar las 250,000 toneladas producidas al 2025. El proyecto demandará un desembolso cercano a los US$ 5 millones. “Estará instalada el 2024 junto con otras mejoras en la planta”, indicó el director financiero (CFO), Alfonso Morante.

Recordó que en los últimos tres años se ha destinado US$ 7 millones para aumentar la capacidad de procesamiento de su planta a 60 toneladas métricas por hora, que se logrará en los próximos meses.

En relación a otros palmicultores de Ucayali, la productividad de las hectáreas de palma de Ocho Sur se ha duplicado. Estas están distribuidas en dos fundos que suman 12,000 hectáreas, de las cuales 10,000 están sembradas.

Morante precisó que una hectárea produce alrededor de 22 toneladas de fruta por año, mientras que sus vecinos producen entre 12 y 13 toneladas de fruta anualmente. “En 10,000 hectáreas se puede cosechar hasta 220,000 toneladas al año”, sostuvo.

Spoor aseguró la mirada no está puesta en la compra de más hectáreas en la zona, sino en abastecerse de pequeños palmicultores. “Nuestro crecimiento va estar centrado en las capacitaciones y las mejoras a los pequeños agricultores, sin tocar más hectáreas para llegar a la fábrica”.

En ese contexto, señaló que se trabaja de la mano con cientos de palmicultores que tienen entre cinco y 10 hectáreas, que han sido empadronados, en el origen de su propiedad (para evitar la deforestación), capacitándolos y brindándoles fertilizantes para que puedan mejorar su productividad.

“Se está evaluando el desarrollo de un piloto de riego tecnificado tanto en nuestras plantaciones como también con pequeños agricultores para aumentar la productividad de la fruta hasta en 60%”, apuntó Spoor.

Ventas al exterior serán menores que 2022

A nivel de ventas, el CEO de Ocho Sur proyecta cerrar el 2023 con una cifra cercana a los US$ 50 millones, 40% menos que el año anterior, y con “resultados positivos en la generación de caja”. En el 2022 se lograron ventas por US$ 70 millones. El EBITDA y las bordearían los US$ 10 millones.

Morante, el CFO, explicó que el 2022 fue un periodo pico en el que se alcanzaron ventas altas, debido a que el precio de la palma bordeaba los US$ 290 la tonelada. Sin embargo, el promedio de los últimos 10 años ha sido de US$ 195 por tonelada.

“Los resultados proyectados para este año se deben a una reducción del precio del aceite (de palma) a nivel mundial. También hay cierto impacto climatológico por el fenómeno del Niño en el rendimiento de la fruta, pero es algo temporal”, sostuvo Morante.

Spoor agregó que el 25% de la producción se destina a Europa y el 50% a Norteamérica. El resto, a algunos países de Latinoamérica y África, así como a algunos pequeños demandantes regionales del mercado local que producen mantequilla, grasas vegetales o alimentos para pollos.

También comentó que, dentro sus prácticas sostenibles, prioriza la economía circular, es decir, que la fruta que entra a la planta extractora produzca aceites para ventas al exterior. Además, la biomasa de la fruta se usa para co-generar energía eléctrica y producir energía limpia. Los líquidos del proceso son devueltos como fertilizantes, y el metano se aprovecha para producir energía.

“Estamos trabajando un proyecto con el metano para producir energía limpia que demandará una inversión de US$ 2.5 millones al 2025. La idea es contar con una planta de generación a biogas″, puntualizó.

Ocho Sur calificó como falsas las denuncias presentadas en su contra y que han sido admitidas a trámite por el Poder Judicial. Estas alegan que opera “sin autorizaciones forestales”. “El fundo Tribecocha tiene todas las autorizaciones que exige la ley para operar. Hay algunos permisos que estamos tramitando, pero no son mandatarios para funcionar”, subrayó Morante .

Ocho Sur sostiene que tiene buenas relaciones con sus áreas de influencias conformadas por 10,000 pobladores que habitan los alrededores de los fundos. Suman 23 comunidades de las cuales tres son nativas, entre ellas la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya. “ Con las tres tenemos excelentes relaciones, lamentablemetne todo lo que aparece en internet son inventos de malas ONG cuyo negocio es la mentira y el conflicto ”, apuntó.

