El sábado 28 de febrero, el firmamento regalará un evento astronómico poco frecuente que despierta el interés tanto de curiosos como de especialistas: una alineación en la que seis planetas se distinguirán en una misma zona del cielo. De acuerdo con la NASA, este llamado desfile planetario podrá contemplarse desde distintos puntos del planeta, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables, y en la mayoría de los casos no será necesario utilizar telescopios ni instrumentos especiales. Este fenómeno se produce por la disposición de las órbitas alrededor del Sol, una muestra más de que el sistema solar permanece en permanente movimiento.

La científica planetaria Heidi Haviland, del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA, explicó que este tipo de eventos se produce cuando, desde nuestra perspectiva terrestre, los planetas parecen formar una línea en el cielo. Aunque en realidad no están perfectamente alineados en el espacio, su posición relativa crea esa impresión visual que tanto llama la atención.

¿Qué planetas se verán y cuáles necesitan ayuda?

Cuatro planetas serán visibles a simple vista:

Mercurio

Venus

Saturno

Júpiter

Mientras tanto, para observar a Urano y Neptuno será necesario utilizar binoculares o un telescopio.

A diferencia de un eclipse solar, no es necesario usar gafas protectoras. Se trata simplemente de mirar el cielo en el momento adecuado y desde un lugar con poca contaminación lumínica.

La alineación planetaria del 28 de febrero será visible desde distintos puntos del mundo si el clima lo permite. | Crédito: NASA/JPL-Caltech

¿Cuál es el mejor momento para observar la alineación?

El evento será visible en todo el mundo, pero los mejores horarios dependerán de la ubicación geográfica. Haviland explicó que los planetas deben encontrarse al menos a 10 grados sobre el horizonte para que puedan verse con claridad; si están demasiado bajos, la atmósfera terrestre puede oscurecerlos.

Los madrugadores pueden intentar observarlos antes del amanecer .

. Los noctámbulos tendrán mejores oportunidades justo después del atardecer.

En general, el periodo entre 30 y 60 minutos tras la puesta del Sol será clave, especialmente para detectar a Mercurio, el más difícil de distinguir.

Cómo distinguir cada planeta en el cielo

Identificarlos puede parecer complicado, pero hay pistas claras:

Venus será el más fácil de reconocer. Es el objeto más brillante del cielo después del Sol y la Luna, con un resplandor blanco intenso y constante en el horizonte occidental tras el atardecer.

será el más fácil de reconocer. Es el objeto más brillante del cielo después del Sol y la Luna, con un resplandor blanco intenso y constante en el horizonte occidental tras el atardecer. Marte se distinguirá por su característico tono rojizo.

se distinguirá por su característico tono rojizo. Saturno tendrá un brillo amarillento.

tendrá un brillo amarillento. Júpiter aparecerá más alto en el cielo y será notable por su luminosidad.

aparecerá más alto en el cielo y será notable por su luminosidad. Mercurio será el reto mayor: pequeño, blanco y muy bajo en el horizonte.

será el reto mayor: pequeño, blanco y muy bajo en el horizonte. Urano y Neptuno requerirán ayuda óptica para apreciarse.

Joel Wallace, oficial de información pública del Centro Marshall, recomienda evitar las luces de la ciudad y buscar cielos despejados para una mejor experiencia.

La alineación planetaria del 28 de febrero ofrecerá una oportunidad única para aprender a distinguir planetas en el cielo nocturno. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Un fenómeno clave para la ciencia

Más allá del espectáculo visual, esta alineación recuerda cómo orbitan los planetas alrededor del Sol y cómo sus posiciones relativas influyen en la planificación de misiones espaciales. Haviland mencionó el caso de la misión InSight, que debió esperar un año completo para que la Tierra y Marte alcanzaran su punto de mayor cercanía. La mecánica orbital no solo crea postales astronómicas; también determina cuándo y cómo se explora el espacio.

Próximos eventos astronómicos

El calendario astronómico de 2026 trae más sorpresas:

Un eclipse lunar total visible en Asia, Australia, las islas del Pacífico y América, en el que la Luna adquirirá un tono rojizo, fenómeno conocido como “Luna de Sangre”. Será el último eclipse lunar total visible desde Norteamérica hasta diciembre de 2028.

El 31 de mayo se producirá una Luna azul, la segunda Luna llena en un mismo mes calendario. Aunque no se verá azul, este evento ocurre aproximadamente cada dos o tres años.

se producirá una Luna azul, la segunda Luna llena en un mismo mes calendario. Aunque no se verá azul, este evento ocurre aproximadamente cada dos o tres años. El 8 y 9 de junio, Venus y Júpiter parecerán estar separados por apenas “un dedo” desde nuestra perspectiva terrestre, pese a encontrarse a millones de kilómetros de distancia.