La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, estimó que los resultados de las elecciones presidenciales 2026 estarán listos hacia la quincena de mayo, lo que permitirá definir a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta.

En declaraciones a RPP, la funcionaria indicó que el avance en la resolución de actas observadas será clave para consolidar estos resultados. Asimismo, precisó que el 10% de las actas observadas ya cuenta con pronunciamiento de los jurados electorales especiales, sobre un universo superior a 15,000 actas, aunque estimó que la cifra total podría ser dos o tres veces mayor.

El proceso de evaluación de actas observadas continúa a cargo de los jurados electorales especiales, responsables de emitir los pronunciamientos correspondientes.

Este trabajo resulta determinante para asegurar la transparencia del proceso electoral y validar los resultados oficiales.

“Nosotros tenemos previsto hacia la quincena de mayo tener, por lo menos, los resultados presidenciales, que es lo que necesitamos para determinar la segunda vuelta” , sostuvo Clavijo.

La definición de estos resultados permitirá establecer a los candidatos que competirán en la segunda vuelta programada para junio.

Avance de revisión de actas y retos en el proceso

Clavijo explicó que la revisión de las actas observadas se encuentra en su etapa inicial, a cargo de los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) distribuidos a nivel nacional, instancia clave para avanzar hacia la definición de una eventual segunda vuelta.

“Nosotros tenemos previsto culminar esta etapa inicial de las actas observadas, porque de cara a una eventual segunda vuelta nosotros debemos tener claridad sobre qué organizaciones políticas podrían optar por esta alternativa de la segunda vuelta. Seguimos avanzando con el trabajo denodado en los JEE”, señaló.

Material electoral del exterior llegó al Perú desde 12 ciudades clave tras las elecciones generales 2026. Foto: ONPE.

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La funcionaria advirtió que uno de los principales riesgos para el cumplimiento de los plazos es la demora en el envío de actas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“El riesgo [de demora] está en que no nos remitan prontamente las actas observadas. Nosotros tenemos, hasta el momento, [más de] 15,000 recibidas de un universo que podría ser quizá dos o tres veces mayor”, indicó.

Asimismo, precisó que, al 18 de abril a las 8:30 a. m., los JEE ya habían recibido 15,470 actas observadas, e insistió en la necesidad de acelerar su remisión para continuar con el proceso.

Irregulariades en Elecciones 2026

El último viernes, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, denunció la existencia de “serias irregularidades” en el manejo de la ONPE durante los comicios realizados el pasado domingo.

“Mi punto de vista es que existen serias irregularidades respecto del manejo y la función del ente encargado de la organización del proceso. Esto hace que se tomen las medidas más radicales que correspondan”, expresó tras su presentación ante la comisión de Fiscalización del Congreso.

El titular del JNE se refirió también al hallazgo de cajas con cédulas de sufragio correspondientes a cuatro mesas de votación, encontradas en la vía pública.

“Sobre el hallazgo de las cuatro cajas, es preciso indicar que, contrariamente a lo afirmado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. Fueron transportadas en vehículos no registrados, vehículos particulares, y no estuvo presente el JNE”, señaló.

Pese a ello, Burneo destacó la estrategia de fiscalización desplegada por el organismo electoral, al considerar que permitió garantizar el funcionamiento del proceso y evitar mayores incidencias.