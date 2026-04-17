La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó otra vez al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, para que acuda este viernes 17 de abril y detalle las causas estructurales, técnicas y operativas que originaron las irregularidades reportadas durante la jornada electoral del último domingo.

La sesión está programada para las 14:00 horas. En ella, el titular del JNE deberá informar también sobre la demora y la no instalación de 211 mesas de sufragio en tres distritos de Lima, situación que afectó el desarrollo del proceso .

El grupo de trabajo parlamentario, presidido por el congresista Elvis Vergara (Acción Popular), busca esclarecer la actuación de las entidades involucradas en los comicios y determinar si las presuntas fallas detectadas comprometieron su legalidad.

En ese marco, la comisión indagará las posibles responsabilidades funcionales y administrativas, así como las medidas adoptadas —o pendientes— para establecer eventuales sanciones.

Cabe recordar que, tras los hechos ocurridos el domingo 12 de abril, la comisión citó el pasado martes 14 a los titulares de la ONPE, Piero Corvetto, y del JNE. No obstante, Burneo no asistió, por lo que fue nuevamente convocado para esta semana.

Comisión de Fiscalización del Congreso citó al presidente del JNE para que explique las presuntas irregularidades reportadas durante la jornada electoral del 12 de abril. (Foto: GEC)

Evaluarán decisiones adoptadas

Otro eje de la sesión será revisar las acciones de supervisión durante la jornada electoral, en particular frente a las alertas previas, los retrasos operativos, la falta de instalación de mesas y el impacto en el derecho al voto de ciudadanos que no pudieron sufragar.

En esa línea, se evaluarán las decisiones adoptadas ese día, incluyendo las resoluciones emitidas, la ampliación de horarios y la coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para atender la contingencia.

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Asimismo, fue citado Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente general de la empresa Gálaga S.A.C., quien deberá explicar el retraso en la distribución del material electoral. Según la agenda, este hecho incidió en la no instalación de 211 mesas en Lima Metropolitana, uno de los aspectos más cuestionados del proceso.

De manera paralela, la Comisión de Fiscalización analizará una moción de orden del día para solicitar facultades de comisión investigadora sobre las presuntas irregularidades del proceso electoral del 12 de abril de 2026 y los eventos relacionados que derivaron en retrasos y mesas no habilitadas.