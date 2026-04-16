El Pleno del Congreso brindó el voto de confianza al gabinete, encabezado por Luis Arroyo.

Obtuvob 71 votos a favor, 16 en contra y 17 abstenciones.

Arroyo Sánchez, junto con sus ministros, expuso la política general ante el pleno del Congreso, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 130 de la Constitución Política.

Según indicó, esta se basa en tres pilares fundamentales: seguridad ciudadana, continuidad económica y transición democrática ordenada.

Durante su discurso por el voto de investidura, aseguró que el primer eje referido a la recuperación de la seguridad ciudadana es la prioridad central del Gobierno de transición que lidera el presidente José María Balcázar.

En esa línea, resaltó la lucha frontal el crimen organizado, la extorsión y el sicariato, tras detallar que el Ejecutivo realiza intervenciones estratégicas integradas en territorios con alta incidencia delictiva que han permitido golpear la logística criminal, afectando sus recursos en aproximadamente 430 millones de soles en zonas críticas como el Vraem, Putumayo, Pataz y Madre de Dios.

Eje: continuidad Económica

En cuanto al segundo eje, Arroyo Sánchez aseguró que se prevé una proyección de crecimiento económico del 3.2 % para el 2026, así como reservas internacionales equivalentes al 28 % del Producto Bruto Interno (PBI). “Somos uno de los países de América Latina que mantiene el grado de inversión y reservas internacionales sólidas”, enfatizó.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) destacó que actualmente hay un dinamismo histórico de las inversiones en el país al mencionar que en el primer trimestre de este año el mecanismo de Obras por Impuestos superó los 2129 millones de soles en adjudicaciones, marcando un récord para el país.

“Sobre esta base, reafirmamos nuestro compromiso: mantener la estabilidad económica y el manejo responsable de las finanzas públicas. Nuestro compromiso es claro: reactivar la economía con empleo, priorizando la continuidad de inversiones en ejecución y acelerando proyectos con impacto real en la población”, mencionó.

Atención de emergencias

De otro lado, señaló que el Estado cuenta con más de 10,000 toneladas de bienes de ayuda humanitaria, así como créditos contingentes por más de 1,500 millones de dólares para responder ante emergencias de gran magnitud. “Nuestro compromiso es tener un Estado resiliente a peligros de origen natural, mediante una gestión que despliega, coordina y ejecuta. No esperamos a que la crisis escale: actuamos antes, con firmeza y con capacidad operativa real”, afirmó.

Petroperú no se privatizará

Sobre la situación de Petroperú, el premier fue enfático en señalar que se están adoptando medidas de reestructuración en la empresa estatal priorizando la seguridad energética del país, pero sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Explicó que la reestructuración integral de Petroperú permitirá corregir los desequilibrios acumulados, fortalecer su gobierno corporativo y asegurar que la empresa opere bajo criterios de sostenibilidad financiera y transparencia. “La intervención que se plantea busca garantizar el abastecimiento de combustibles, proteger a la población, especialmente en las zonas más alejadas, y, al mismo tiempo, establecer reglas claras para que Petroperú transite hacia un modelo viable, sin generar riesgos adicionales para la estabilidad económica del país. Reafirmamos que Petroperú no se privatizará”, afirmó.

De otro lado, informó que la meta del Gobierno a julio de 2026 es superar los 2,400 millones de dólares en inversión minera ejecutada en el país. “Hemos asumido el compromiso de entregar al próximo Gobierno una hoja de ruta con 76 proyectos en Asociación Público Privada y proyectos en activos que podrían generar inversiones por más de 80 mil millones de dólares con impacto en 22 regiones del país”, aseguró.

Transición democrática y diálogo

Sobre el tercer eje del Gobierno, el jefe del gabinete ministerial garantizó la estabilidad política y una transición ordenada y reiteró su compromiso con la defensa de la democracia y la institucionalidad del país. Por ello, resaltó, el despliegue de más de cien mil policías y militares durante las Elecciones Generales 2026, así como la entrega oportuna de presupuesto a los organismos electorales para asegurar la transparencia del proceso.

“Nuestra gestión busca asegurar que el proceso de transición democrática, no tenga discontinuidades. El objetivo es esperar con optimismo, que, en el corto plazo, nuestro sistema democrático nos abra un camino que nos permita crecer para incluir, crecer para conectar, y crecer para redistribuir, sobre todo en beneficio de las familias del Perú profundo y olvidado, que ya no pueden esperar más”, puntualizó.

Ampliación del Reinfo

Durante su presentación el premier reconoció que el Gobierno respalda la ampliación del Reinfo.

“Respecto a la formalización, el Ejecutivo respalda la prórroga del Reinfo hasta diciembre de 2026″, dijo.

El titular de la PCM reiteró que esta medida excepcional sirve de puente hacia la implementación de la ley de minería artesanal y de pequeña escala.

“Asegura un tránsito ordenado a la legalidad sin permitir reincorporaciones de excluidos”, aclaró.

Vale acotar que, tras asumir el cargo, se cuestionó al presidente José María Balcázar por permitir a mineros informales acudir a Palacio de Gobierno para escuchar sus demandas.

Tras los hechos, el mandatario interno aseguró que promoverán un marco de estabilidad jurídica y social para la minería “siempre a través del diálogo y con responsabilidad”.