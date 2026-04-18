La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) corrigió la información difundida sobre el traslado de cédulas electorales extraviadas y reconoció que su personal no estuvo acompañado por un efectivo policial ni por un fiscalizador, como se había señalado inicialmente, en medio de cuestionamientos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Mediante un comunicado, la entidad indicó que la versión inicial dada por una funcionaria de la ONPE “no se ajusta a lo ocurrido” y explicó las circunstancias en que se extraviaron cuatro cajas con cédulas electorales, las cuales fueron posteriormente halladas y entregadas a una televisora local.

Asimismo, señaló que la información inexacta fue proporcionada por la jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Oeste 3, Claudia Sandoval Carmona, tras lo informado por el JNE en el Congreso.

Cajas ONPE encontradas en la basura.

Inician investigaciones y ofrecen disculpas

El organismo electoral informó que ha iniciado investigaciones internas para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, indicó que se adoptarán las medidas y sanciones que establece la normativa vigente frente a este tipo de situaciones.

“ Corregimos la información antes señalada por la Sra. Sandoval Carmona y extendemos disculpas públicas a la ciudadanía, a las instituciones y a todas las personas que pudieran haberse visto afectadas por las declaraciones de nuestra funcionaria ” , señaló la ONPE.

La rectificación se produce luego de las críticas formuladas por el JNE sobre el manejo del proceso electoral.

Camiones de empresa Gálaga esperando ser descargados por personal de la ONPE el último 13 de abril. (Foto: Julio Reaño / GEC.)

Cuestionamientos del JNE al proceso electoral

El viernes 17 de abril, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde advirtió sobre irregularidades en la organización de los comicios del 12 de abril y marcó distancia con la ONPE.

Durante su exposición, sostuvo que el JNE detectó problemas en el despliegue del material electoral en Lima Metropolitana desde días previos a la elección, pese a que —según indicó— la ONPE había asegurado que dichas dificultades estaban resueltas.

“La ONPE nunca comunicó al JNE que iba a tener estas dificultades. Es más, todo lo contrario, dijo que ya las tenía solucionadas”, afirmó.

El titular del JNE explicó que los retrasos respondieron principalmente a fallas logísticas vinculadas al embalaje y a la falta de personal para la descarga del material , y no a la disponibilidad de transporte.

Asimismo, cuestionó la versión inicial de la ONPE sobre el traslado de las cédulas electorales halladas en la vía pública.

“Es preciso indicar que, contrariamente a lo indicado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. Fueron transportadas por vehículos no registrados, por vehículos particulares y no estuvo el JNE”, señaló.

En esa línea, calificó los hechos como “gravísimos” y advirtió que ya vienen siendo puestos en conocimiento de las instancias correspondientes para determinar responsabilidades.